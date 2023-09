Superintendencia de Electricidad no depositó más RD$2,829 MM en Cuenta Única del Tesoro, según auditoría

La Contraloría General de la República realizó una auditoría a la Superintendencia de Electricidad (SIE), la cual contiene 34 hallazgos que muestran la falta de control interno de la institución entre el 17 de agosto de 2020 al 31 de diciembre de 2022.

Entre las debilidades detectadas están: falta de elaboración de los estados financieros períodos fiscales 2020 y 2021; falta de incorporación de la Superintendencia de Electricidad al Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y los ingresos propios depositados en cuentas operativas, debiendo ser en la cuenta única del tesoro.

"Ingresos propios manejados a través de cuenta operativa ascendentes a 2,829,101,693 pesos no depositados en la cuenta única del tesoro (CUT) como lo establece, el Artículo 2 de la Ley 567-05", indica el informe.

La auditoría establece que los riesgos que se corren con no depositar los recursos son el desconocimiento por parte del Gobierno de los recursos que percibe a través de las instituciones gubernamentales.

También, que se reduzcan los servicios que el Gobierno brinda a los ciudadanos y que el dinero no sea utilizado acorde a lo presupuestado.

Ante este panorama, los auditores de la Contraloría recomendaron a la SIE trasmitir mediante el Ministerio de Hacienda la inclusión de la entrada a la cuenta única, como lo establece, Ley 567-05, Artículo 11.

Otro de los hallazgos fue la detección de dos fondos de caja chica con balances ascendentes al total de 750,000 pesos, excediendo el monto permitido por la norma de anticipo para caja chica.

También se detectó la realización de reposición de caja chica sin haberse consumido el 60 % de los fondos.

Asimismo, la falta de actualización de los activos fijos de la Superintendencia de Electricidad en el Sistema Integrado de Administración de Bienes (SIAB); además, diferencias entre las adiciones registrada en el auxiliar de activos fijos versus las compras ejecutadas.

"Una diferencia ascendente a un total de 58,892,838 pesos entre las adiciones registradas en el auxiliar de activos fijos versus las compras ejecutadas, contrario a lo establecido en las Normas básicas de control interno", detalla el documento.

Otro hallazgo fue las diferencias entre las adiciones registradas en el auxiliar de activos fijos versus lo registrado en los formularios 606 en la Dirección de Impuestos Internos (DGII), período 1 de agosto 2020 al 31 de diciembre 2022.

También, los auditores encontraron una diferencia ascendente a un total de 4,443,531 pesos entre las adiciones de activos fijos en procesos de compras versus reportes de recepción de bienes.

Esta auditoría forma parte de las 19 que publicó el miércoles la Contraloría General de la República.

Dentro de los 34 hallazgos se encuentra el caso de terreno de la institución aparecen a nombre de terceros.

"Al revisar los activos de la Superintendencia de Electricidad verificamos que la institución adquirió un inmueble, identificado con el No. 010028005 en fecha 18 de septiembre del 2017, y continúa registrado a nombre de tercero", explican los auditores.

Advierten que se toman los riesgos de usufructo o uso de bienes no propiedad de la institución; bienes inmuebles registrados en Catastro al costo o valor de mercado incorrecto; registro de catastro con información o datos de un bien no actualizado o incompleto y bienes inmuebles con existencia física, pero que no fueron incluidos en el reporte de catastro.

Recomendaciones

Ante esa situación, las autoridades recomendaron realizar el pago de las obligaciones fiscales con oportunidad, asegurar la uniformidad de las informaciones financieras de los libros contables en correspondencia a la existencia física de los activos y registrar a nombre de la Institución los títulos de propiedad que están a nombre de otras personas.

Asimismo, registrar en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el 100% de los títulos propiedad de la Institución y elaborar las políticas y procedimientos asociadas a la entrada de activos fijos, entre otros hallazgos.

Reacciones

Ante los hallazgos, el actual superintendente de Electricidad, Andrés Astacio, envió una misiva al contralor general de la República, Félix Antonio Santana García, en donde le da respuestas al informe.

"Evidenciamos que la entidad (SIE) se acogió a los puntos indicados en el informe y está trabajando en el proceso de subsanación de cada uno de ellos, por lo que solicitamos nos envíen la fecha en que estén completado los proceso. Exceptuando los hallazgos recaudados no depositados en la cuenta única del tesoro y falta de incorporación de la Superintendencia de Electricidad al SIGEF", indica la carta.

Sobre el caso de los hallazgos recaudados no depositados en la cuenta única del tesoro, la Contraloría solicitó a la SIE presentar un plan de subsanación para los puntos que no han sido tomado en consideración.