Empresa del cable submarino para llevar energía desde RD a Puerto Rico aún no procesa permiso local

La empresa Caribbean Transmission Development está enfocada en obtener el permiso presidencial de los Estados Unidos para proceder con su proyecto de instalar un cable submarino para llevar energía eléctrica desde la República Dominicana a Puerto Rico. Sin embargo, informa que ya ha llevado a cabo reuniones informales en Quisqueya para presentar su plan.

"Hemos tenido conversaciones con varios grupos de generación de calibre internacional. También nos hemos reunido informalmente, en calidad informativa, con algunas autoridades gubernamentales en la República Dominicana", informó hoy a Diario Libre el puertorriqueño Rafael Vélez, presidente y CEO de Caribbean Transmission Development, vía su departamento de prensa.

El ejecutivo no identificó con quiénes se ha reunido en la República Dominicana para presentar el denominado Proyecto Hostos. Precisó que aún no se han solicitado las autorizaciones de rigor a las autoridades gubernamentales locales, pues "no se ha iniciado el proceso formal de obtención de permisos". "Pero este proceso comenzará en su momento", aseguró.

Entre República Dominicana y Puerto Rico hay unos 160 kilómetros de distancia. La vecina isla está sumergida en una crisis energética que afecta la economía de su territorio de unos 9,000 kilómetros cuadrados.

Esta semana el periódico puertorriqueño El Nuevo Día dio a conocer que una de las posibilidades que contemplan entidades, como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y LUMA Energy, para estabilizar a mediano plazo el sistema energético de la isla, es la construcción de un cable submarino de interconexión hasta Quisqueya que, de materializarse, le brindaría acceso a recursos adicionales de generación eléctrica.

Según la descripción del Proyecto Hostos (llamado así en honor al fenecido intelectual Eugenio María de Hostos), con este se puede agregar hasta 500 megavatios (MW) de energía al sistema de Puerto Rico, una capacidad que representaría una sexta parte de la electricidad que se consume en la isla en las horas de alta demanda.

De acuerdo con datos oficiales, la República Dominicana cerró el 2023 con una capacidad instalada bruta de generación en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) de 5,675.12 MW. La energía abastecida en ese año fue de 21,700.65 GWh, para un incremento del 7.77 % respecto al 2022. La energía bruta generada fue de 23,912.55 GWh, para un alza del 7.99 %.

La empresa Caribbean Transmission Development no informó a Diario Libre el costo estimado de su proyecto ni el tiempo para completarse, por encontrarse en una fase preliminar.

"En su momento, cuando se hayan obtenido los permisos en Estados Unidos, República Dominicana y Puerto Rico, podremos tener mejor idea tanto del costo total del proyecto y del calendario", respondió.

Avances en Puerto Rico

De acuerdo con el periódico El Nuevo Día, hace una semana LUMA Energy (la compañía eléctrica responsable de la distribución y transmisión de energía en Puerto Rico) incluyó la línea de conexión energética entre esa isla y República Dominicana en el grupo de potenciales escenarios a considerarse como parte de la revisión del Plan Integrado de Recursos, cuya propuesta formal deberá presentar al Negociado de Energía de Puerto Rico en o antes del 28 de junio.

Además, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE, en inglés) divulgó la solicitud de permiso presidencial que inicia los trámites del proyecto, con lo que abrió a comentarios públicos el concepto de la obra hasta el 15 de abril.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/03/20/hostos.png Explicación gráfica de cómo funcionaría el cable submarino publicado porCaribbean Transmission Development. (CAPTURA DE PANTALLA)

¿Cómo se instala un cable submarino? Descripción que hace la empresa: Estudiar la ruta propuesta para determinar el mejor camino para el cable y evaluar cualquier obstáculo o desafío potencial que deba abordarse. Estudio de ruta

Luego se fabrica el cable en sí, teniendo en cuenta los requisitos específicos de la ruta, incluido el tipo y la cantidad de armadura del cable necesaria para proteger contra posibles daños causados por artes de pesca u otras fuentes. Fabricación del cable

Luego se tiende el cable en el fondo del mar siguiendo la ruta determinada por el estudio. Esto se puede hacer utilizando un barco tendido de cables equipado con equipo especializado para manipular y tender el cable. Tendido del cable

Para proteger el cable de daños causados por artes de pesca u otras fuentes, se puede enterrar debajo del lecho marino utilizando arados o equipos de chorro. Entierro

Luego, los extremos del cable se conectan al equipo costero y a cualquier equipo submarino, como repetidores o unidades derivadas, que puedan ser necesarios para que el cable funcione según lo previsto. Conexión

Se prueba el cable para garantizar que funcione correctamente y que todas las conexiones sean seguras. Pruebas

En la descripción del proyecto, Caribbean Transmission Development indica que, aunque se han asignado más de 9,000 millones de dólares para reconstruir el sistema energético de Puerto Rico, "esto solo aborda las redes de transmisión y distribución, no la resiliencia". "Cuando ocurra otro huracán, Puerto Rico podría quedarse sin electricidad nuevamente", asegura.

Señala que las dos centrales eléctricas más recientes, más eficientes y menos costosas del país se instalaron en la década de 1990.

No es la primera vez que se habla de un cable submarino de este tipo. El Nuevo Día destaca que en 2008, surgió el concepto de un cable que transmitiera energía desde Colombia hasta Puerto Rico y la República Dominicana.

En tanto que, las conexiones energéticas submarinas son un recurso usado en otros países europeos y americanos.

Diario Libre solicitó una opinión sobre el Proyecto Hostos a la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), pero al cierre de esta nota no se había obtenido.