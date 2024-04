El sector eléctrico: la tarea pendiente que Abinader promete trabajar en un segundo período

El presidente Luis Abinader prometió a los industriales del país que, en un segundo período de gobierno, trabajará para mejorar el sistema eléctrico, un sector que en los últimos 22 años le ha generado pérdidas a la nación por 673,903.4 millones de pesos, según cifras oficiales.

El mandatario reconoció que esa es una tarea pendiente, durante una presentación de sus propuestas de campaña para el desarrollo de la industria ante la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Su plan es seguir haciendo uso de los mercados de capital para mejorar la distribución.

"Necesitamos seguir incrementando el acceso a los mercados de capitales para reducir los tipos de interés y mejorar -esto es una tarea pendiente-, mejorar nuestro sector eléctrico, especialmente las distribuidoras. Sabemos que estos dos factores son claves y estamos trabajando para mejorarlos y transformarlos", indicó.

Abinader enumeró ante los industriales del país las que han sido sus estrategias para impulsar su área de operación y prometió seguirlas ejecutando, en caso de ser elegido por un segundo período.

Abinader presentó sus propuestas ante la Asociación de Industrias de la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

En primer lugar, presentó un panorama muy optimista acerca del desempeño de la industria durante los últimos cuatro años, sobre todo después de haber superado la pandemia.

Después, el mandatario se comprometió con proveer servicios públicos que apoyen a las empresas y actividades existentes y apoyar la educación técnica, para hacer que los sectores productivos aporten un mayor valor agregado y generen mayor riqueza y empleo.

Además, dijo que seguiría apostando por la innovación, con la promoción de la relación entre empresas y universidades, e impulsar un crecimiento verde.

"La reducción de las emisiones es importante, pero también se debe fomentar la producción de bienes y servicios que impulsen la transición hacia una economía más sostenible y descarbonizada", analizó.

Abinader presentó sus propuestas ante la Asociación de Industrias de la República Dominicana. (FUENTE EXTERNA)

Logros

Abinader aprovechó la oportunidad para resaltar que "el valor agregado de la actividad manufacturera local experimentó un crecimiento promedio real acumulado de 3.80 % anual desde 2020 hasta la fecha, y las ventas acumuladas de este mismo sector experimentaron un crecimiento promedio de 16.9 % desde 2020".

Además, destacó el crecimiento de las inversiones en la industria nacional. Para el año 2023, la AIRD informó que estuvieron ejecutando nuevas inversiones por más de 77,000 millones de pesos. "Y para 2024 esta cifra será sin duda superada. Esto es confianza", agregó el gobernante.

Informó que 858 productos fabricados en la República Dominicana han obtenido la autorización el sello "Hecho en la República Dominicana".

"Hasta la fecha, contamos con 82 industrias autorizadas, hemos otorgado 103 licencias de uso, y 165 productos de diversos sectores ya se encuentran disponibles en las góndolas de comercios en todo el territorio nacional", detalló.

El presidente prometió trabajar en la lucha contra los ilícitos. "No podemos crecer de manera ordenada si tenemos mercados paralelos, no regulados, no estandarizados y en la sombra", advirtió.

Indicó que, en coordinación con el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías, se realizaron el año pasado unos 8,325 operativos a nivel nacional de combate al comercio ilícito y control de mercancías.