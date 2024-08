Los apagones se extenderán debido a la alta demanda de la población por la ola de calor

El aumento en la demanda eléctrica debido a las altas temperaturas está ejerciendo una presión sin precedentes sobre el sistema eléctrico de la República Dominicana.

El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, dijo ayer que el actual sistema no está preparado para dar el 100 % de la demanda que está requiriendo la población.

"Durante la noche mucha gente me llama, me dice -se me fue la luz ¿qué hago? Simplemente le digo, tienes que esperar porque la subestación está sobrecargada, tenemos que sacar circuitos y desde las 8:00 de la noche hasta la 1:00 de la mañana, realmente, es insoportable lo que sucede en el sistema", destacó.

Muchas de las subestaciones en operación datan de la década de 1970, indica, estas instalaciones, que en su momento fueron adecuadas para la demanda de entonces, ahora están obsoletas frente a las necesidades actuales.

"Estamos llegando prácticamente a generar 4,000 megas en la noche, lo nunca visto ni soñado en la República Dominicana. O sea, hay que tener paciencia.

Marranzini explicó que el mantenimiento y la rotación de subestaciones, así como la incorporación de nuevas instalaciones, a menudo resultan en interrupciones del servicio.

ADIE y ANJE

Manuel Cabral, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), expresó su preocupación por los problemas en la distribución eléctrica del país, destacando que, desde el punto de vista de la generación no hay razones para tales interrupciones.

Cabral subrayó que es preocupante ver cómo, en los últimos años, se han incrementado las pérdidas en el sector eléctrico. Según sus estimaciones, el subsidio eléctrico para este año podría alcanzar los 1,500 millones de dólares, lo que evidencia la magnitud del desafío financiero que enfrenta el sistema.

También, José Nelton González, presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), hizo un llamado a la unidad del sector privado para encontrar soluciones sostenibles. González señaló, además, que es crucial abordar el tema de la eficiencia en las distribuidoras de electricidad y seguir invirtiendo en mejoras.

"Es fundamental que se trabaje en la eficiencia del sector eléctrico a través de una reforma integral", destacó González.

Tanto Marranzini como los ejecutivos de la ADIE y ANJE, hablaron en el marco del almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr), donde el titular del CUED fue orador invitado y huésped de honor.

650 Millones de dólares es el financiamiento para rehabilitar redes y, ampliar infraestructura.

Celso Marranzini en ese escenario precisó que el círculo vicioso del sector eléctrico está formado por las pérdidas, tarifas, el déficit financiero, la falta de recursos para la inversión, el mal estado de las redes eléctricas, el hurto y las pérdidas técnicas y no técnicas.

"Hay que puntualizar muy claro el problema del hurto porque muchas veces entendemos que el hurto es de los barrios, no. Desgraciadamente, el hurto está en el DNA de todos los sectores de la República Dominicana", indicó.

Dijo que los problemas que enfrentan las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE) no son nuevos, pero su persistencia los ha convertido en una barrera que se debe derribar con urgencia.

"Las EDE han sido víctimas de un círculo vicioso de ineficiencia y fraude", señaló el funcionario.

Dijo que es crucial destacar que "hemos desatado una guerra sin cuartel contra este flagelo, pero necesitamos que el Ministerio Público recupere la esencia y el rol de la Procuraduría General del Sistema Eléctrico (Pegase), y aseguraremos que el consumo fraudulento de energía sea castigado con la dureza que merece".

Plan para mejorar

Marranzini presentó el plan integral de modernización y eficiencia para las tres empresas Edesur, Edenorte y Edeeste. El plan tiene como objetivo reorganizar, modernizar y hacer más eficiente el sistema de distribución eléctrica en el país, mediante la reducción de pérdidas técnicas y comerciales, la modernización de la infraestructura y la implementación de una gestión transparente. "Una vez lograda esta organización, convocaremos a una licitación para la operación y mantenimiento por parte del sector privado. Quiero dejar claro que esto no es una enajenación de activos ni una venta parcial", señaló.

Marranzini aseguró que: "Las empresas seguirán siendo propiedad del Estado, y las firmas privadas que ganen la licitación deberán asegurar resultados para poder permanecer en el negocio".

La hoja de ruta frente a la crisis Circe Almánzar, reconocida líder empresarial, afirmó durante el foro "Economic 2024: Transformando datos en oportunidades para nuestra gente", organizado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, que la crisis del sector eléctrico en el país es, en esencia, un problema fiscal que requiere una revisión urgente de la hoja de ruta establecida en el Pacto Eléctrico.Almánzar destacó que, aunque se trazó un plan detallado para abordar los problemas fundamentales del sector, muchos de estos no han sido ejecutados debido a cambios en las variables económicas y políticas, indicando la necesidad de retomar acciones concretas."Sabemos que ha habido muchos factores que han impedido la ejecución de los planes del Pacto Eléctrico. Sin una aplicación efectiva de esta hoja de ruta, no resolveremos los problemas fundamentales del sector", declaró a la prensa.Subrayó que el problema eléctrico no se limita a los apagones: "El sector eléctrico genera una situación fiscal crítica. Cuando hablamos de la crisis eléctrica, no solo debemos pensar en los apagones, sino en el alto costo que representa para todos los dominicanos, quienes lo pagamos a través de impuestos".