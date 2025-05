Apagones son ocasionales y breves, afirman usuarios en barrios del Gran Santo Domingo

Residentes en sectores del Gran Santo Domingo reportan apagones, pero de corta duración, y aseguran que el servicio se mantiene estable en comparación con años anteriores. En algunos sectores cortan el servicio hasta por cinco horas, pero de manera ocasional.

En un recorrido por sectores como Vietnam, Katanga, Puerto Rico y otros de Los Mina, Invivienda, Mendoza, San Isidro, en Santo Domingo Este; Villa Mella, en San Domingo Norte; y Los Praditos, Ciudad Colonial, La Julia, los kilómetros de la carretera Sánchez y otros del Distrito Nacional, moradores explicaron que el servicio ha mejorado.

Coincidieron en que casi nunca hay apagones en horas de la noche y, cuando cortan el servicio, este tarda entre 15 minutos y una hora para regresar. Aseguran que, por lo general, disfrutan de un buen servicio.

Apagones

"Imagínate tú que no haya luz con este calor, no habría quien duerma. Pero no, de noche hay luz; es a veces que se va por un ratico", dijo Clemente Soriano, residente en Los Mina.

"Los que dicen que la luz se va por ocho horas son enemigos del Gobierno. Por aquí siempre hay luz. Mira, yo vendo helado y están durísimos, ¿tú quieres uno para que veas?", argumentó una señora de la calle Las Mercedes del barrio Vietnam.

Mientras que un joven que no se identificó, de Los Prados, en el Distrito Nacional, afirmó que algunas veces "la luz se va, pero regresa de una vez".

En algunos barrios informaron que, en horas de la mañana, sí cortan el servicio de 9 a 12, pero que quizás eso puede ocurrir una o dos veces al mes, y lo atribuyeron al mantenimiento de las redes.

Servicio estable

La semana pasada, el presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, afirmó que el servicio está estable y que, incluso, vio una encuesta en la que solamente al 0.5 % de los dominicanos le preocupa la electricidad.

Ahorro de energía Sin embargo, criticó la falta de conciencia en el tema del consumo y dijo: "Aquí la gente deja los aires prendidos; aquí la gente abre la nevera 50 veces; cuando está planchando, deja la plancha prendida y se va a hablar con la vecina. O sea, ese es el problema. Aquí no hay un criterio de ahorro de energía", expresó antes del inicio de la presentación del Programa Nacional de Eficiencia Energética.

Marranzini dijo que las pérdidas del sector eléctrico ahora están en:

el norte : 20 %,

el sur : 28 %, y

el este: 51 %.

Aclaró que superar las pérdidas es un proceso que no se logra de la noche a la mañana.