Barrick nombra a Gisselle Valera como presidenta de Barrick Pueblo Viejo

Gisselle Valera es la nueva presidenta de Barrick Pueblo Viejo en la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

En un paso estratégico para fortalecer la operación minera más importante de la República Dominicana, Barrick informó que confirma a Gisselle Valera como presidenta de Barrick Pueblo Viejo.

A través de una nota de prensa explicó que Valera ha desempeñado eficazmente este rol de liderazgo desde su nombramiento en junio y, como presidenta, actuará como la principal portavoz de la compañía ante las partes interesadas clave.

Detalló que la ejecutiva seguirá reportando directamente a Mark Hill, director de operaciones de Barrick para América Latina y Asia Pacífico.

Precisó que, con más de 16 años de experiencia en relaciones gubernamentales, regulación energética y transacciones tanto nacionales como internacionales, Valera asume el liderazgo de la compañía con un fuerte compromiso con la excelencia operativa y las prácticas responsables que refuerzan la posición de Pueblo Viejo como un referente de la industria.

"La República Dominicana es un país estratégico para Barrick, y nuestro compromiso es seguir contribuyendo a su desarrollo económico mientras promovemos operaciones responsables y sostenibles que generen valor compartido para todos", afirmó Valera.

Agregó que el nombramiento de Valera subraya la visión de Barrick de continuar impulsando la sostenibilidad y la innovación en todas sus operaciones y reafirma a Pueblo Viejo como un pilar de confianza, crecimiento y desarrollo para la República Dominicana y sus comunidades.

Contribución de Barrick Pueblo Viejo a la República Dominicana

Desde el inicio de su producción comercial en 2013, Barrick Pueblo Viejo ha aportado más de 3,600 millones de dólares en impuestos directos e indirectos, consolidando su papel como un motor clave de la economía dominicana.

La compañía emplea actualmente a más de 3,000 trabajadores directos y a más de 4,000 contratistas, con casi la mitad de ellos provenientes de la provincia de Sánchez Ramírez.