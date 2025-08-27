¿Qué ha ocurrido con las operaciones de Falcondo?

Falconbridge Dominicana (Falcondo) enfrenta una serie de conflictos que han escalado en los últimos años, incluyendo atrasos salariales, denuncias por daños ambientales, y procesos legales iniciados por el Gobierno dominicano que buscan anular su concesión minera.

Desde el cierre parcial de operaciones en 2023, debido a los bajos precios del níquel, la situación ha desencadenado protestas laborales y demandas judiciales, revelando una crisis que afecta tanto a comunidades locales como al medio ambiente y a la economía nacional.

En los últimos años, Falcondo ha provocado movilizaciones populares por su intensión de explotar Loma Miranda con el objetivo de extender la vida útil de la mina. Ante este proyecto, grupos ambientalistas, políticos y líderes religiosos se opusieron, retomando la idea de declarar Loma Miranda Parque Nacional, como se había intentado en 2014. En respuesta a la presión social, Falcondo retiró oficialmente su solicitud para explotar La Manaclita en 2021.

Ante la situación de 2023, empleados y contratistas comenzaron a manifestarse a lo largo del año 2024 por la falta de pago. Esto llevó al presidente Luis Abinader, el 2 de septiembre de 2024, en LA Semanal, a señalar que había que investigar muy bien ese caso porque la empresa exportó más de 500 millones de dólares en el 2022 y más de 300 en el 2023.

No se sabe qué pasó con esa investigación.

Estado quiere rescindir contrato

Falcondo es una minera de ferroníquel con operaciones en las provincias Monseñor Nouel y La Vega.

Recientemente, el Estado dominicano, a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), demandó ante el Tribunal Superior Administrativo la rescisión del contrato de concesión minera con Falcondo, alegando violaciones contractuales, daños ambientales valorados en más de 25 millones de dólares, incumplimientos laborales desde 2023 y la venta no autorizada de propiedades en 2024, pese a que el Estado posee el 9.5 % de las acciones de la empresa.

En noviembre de 2024, las autoridades proyectaban que las operaciones de Falcondo se iniciaran durante el primer semestre de 2025. Aún en el mes de agosto se desconoce qué ha pasado.