La misión del FMI conoce los avances del país en energía y minería

Ricardo Llaudes (izq.) y Joel Santos (der.) durante la reunión que sostuvieron en la revisión del Artículo IV del FMI. ( FUENTE EXTERNA )

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que visita el país en el contexto de la revisión anual del Artículo IV, conoció los avances de República Dominicana en los sectores de energía y minería, que a julio de este año concentraron el 40 % de la inversión extranjera directa (IED), siendo uno de ejes de la estabilidad de la economía nacional.

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, informó a la delegación encabezada por Ricardo Llaudes, jefe de misión para República Dominicana, que en los próximos cinco meses ingresarán 612 megavatios (MW) al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

La energía provendrá de proyectos como el cierre de ciclo de SIBA (68 MW), Energas 4, en San Pedro de Macorís (130 MW) y la primera fase de Energía 2000, en Manzanillo (414 MW).

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/reunion-de-la-delegacion-del-fmi-con-el-equipo-del-ministerio-de-energia-y-minas-9713a031.jpeg Reunión de la delegación del FMI con el equipo del Ministerio de Energía y Minas. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/07/ricardo-llaudes-jefe-de-mision-del-fmi-0bbfc34f.jpeg Ricardo Llaudes, jefe de misión del FMI. (FUENTE EXTERNA)

Santos indicó que entre 2027 y 2028 se agregarán otras plantas a gas que sumarán 1,552 MW, para terminar el período "con un importante incremento en generación eléctrica".

El funcionario agregó que la meta es cerrar el 2025 con un 25 % de generación proveniente de fuentes renovables y que hacia el 2028 la capacidad instalada de energías limpias más que se duplicará respecto a al 2024.

Asimismo, adelantó que el Gobierno retomará la discusión del Pacto Eléctrico en el Consejo Económico y Social (CES).

El oro lidera en la minería

En materia minera, Santos subrayó que el oro es el principal producto de exportación de República Dominicana, al representar el 36 % de las exportaciones nacionales de bienes.

Precisó que este mineral aporta alrededor del 13 % de las recaudaciones por Impuesto sobre la Renta (ISR) y que en 2025 podría generar al fisco más de 500 millones de dólares, dependiendo del comportamiento de la producción.

La misión del FMI que se encuentra en el país para realizar la revisión anual del Artículo IV del Acuerdo Constitutivo correspondiente al 2025, ha estado integrada, además de Llaudes, por Geraldo Peraza, Nate Arnold, Pamela Madrid-Angers y Manuel Rosales Torres, quienes recibieron detalles sobre los proyectos estratégicos que sostienen el crecimiento económico.