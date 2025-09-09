La minería aporta al país RD$20,000 millones en recaudaciones hasta julio del 2025

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos (centro) se refirió al peso que tienen las recaudaciones de la minería en la economía dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

Entre enero y julio de 2025, las recaudaciones por explotación de minas y canteras rondaron los 20,000 millones de pesos, lo que le permite estimar al Gobierno que este segmento productivo podría aportar al fisco hasta 30,000 millones de pesos al concluir el 2025.

Así lo informó el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, quien aseguró que el crecimiento en lo recaudado –11,870.4 millones de pesos más que los 7,565.6 millones retenidos en 2024– supera lo inicialmente estimado en el presupuesto nacional, que contemplaba una recaudación de 10,552.1 millones de pesos para el citado período.

"La minería ha demostrado ser un pilar de la estabilidad económica, de la capacidad del Gobierno para sostener la inversión social y el desarrollo sostenible", expresó.

Crecen las exportaciones de oro

Manifestó que, en términos de actividad económica, la minería registró un crecimiento interanual de 21 % en julio, según el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).

Ese desempeño permitió duplicar el monto de las exportaciones de oro y elevar significativamente las recaudaciones fiscales, que pasaron de 3,376.9 millones de pesos en julio de 2024 a 7,717.4 millones de pesos en 2025.

El funcionario recordó que el oro se mantiene como el principal producto de exportación de República Dominicana, representando la mayor parte de los ingresos generados por la minería.

Expresó que ese dinamismo en los mercados internacionales, tanto por el aumento de los volúmenes de producción como por los precios favorables, ha permitido que el país consolide una fuente estable de divisas y de aportes fiscales.

"Ese liderazgo del oro reafirma la posición de la minería como eje estratégico en la balanza comercial y en el sostenimiento de la economía nacional", puntualizó Santos durante la conferencia de prensa que se realizó ayer lunes para hablar del sector minero del país.

Resaltó que, en un contexto de incertidumbre internacional, la minería ha demostrado su capacidad contracíclica, al sostener el dinamismo económico interno y garantizar ingresos, divisas y estabilidad, incluso en momentos en que otros sectores enfrentan mayores retos.

Una ley para modernizar el sector

Santos subrayó que está en proceso de discusión en el Congreso Nacional la Ley de Minería 146-71, con el propósito de modernizar y fortalecer el marco legal del sector.

"La modernización de la Ley 146-71 será clave para seguir impulsando una minería responsable, sostenible y alineada con los estándares internacionales. Su actualización permitirá consolidar un régimen más claro y eficiente para las inversiones, reforzar la seguridad jurídica y garantizar mayores beneficios para el Estado y las comunidades", explicó.

Asimismo, el funcionario recordó que el desarrollo de una minería sostenible es condición esencial para el futuro del sector, al asegurar operaciones con responsabilidad ambiental y respeto a las comunidades.

"La minería debe seguir fortaleciendo su vínculo con las comunidades a través de empleos, encadenamientos productivos y programas sociales, de manera que los beneficios se traduzcan en bienestar directo para las familias y en confianza hacia la actividad extractiva", indicó.

De cara al futuro, Santos aseguró que el sector tiene el potencial de convertirse en una base aún más sólida de la economía dominicana con nuevos proyectos, diversificación de minerales y el uso de tecnologías que eleven la competitividad.

Señaló que esta visión permitirá incrementar la producción, generar más empleos de calidad y garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo.

Confianza y transparencia

El presidente de la Cámara Minera Petrolera (Camipe), Pedro Esteva, resaltó que el crecimiento de la minería dominicana no solo se traduce en ingresos para el Estado, sino también en la generación de empleos de calidad y encadenamientos productivos en todo el territorio.

"La minería dominicana refleja su capacidad de generar ingresos, empleos y confianza. Este es un sector que opera con estándares de transparencia y sostenibilidad, lo que fortalece la confianza social e institucional", afirmó.

Esteva enfatizó, además, que el país tiene la oportunidad de consolidar una minería moderna y competitiva en el contexto global.

"Nuestro compromiso es impulsar una industria responsable que contribuya al desarrollo económico, a la seguridad energética y a la transición hacia una economía más sostenible", concluyó.

La actividad contó con la participación de Rolando Muñoz, director de Minería; Alfonso Rodríguez, viceministro de Energía; Gisselle Valera, presidenta de Barrick Pueblo Viejo; Emanuela Delfino, presidenta de Docalsa; Cruz Amalia Rodríguez, presidenta de Cementos Cibao; Ramón Tapia, presidente de Unigold; Martín Valerio, director ejecutivo de Camipe; Joel Ramírez, asesor; y Giovanni Bloise, asesor del Viceministerio de Minas.