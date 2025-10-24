Los precios de los combustibles de mayor consumo se mantendrán sin variación

Estación de expendio de combsutibles. ( ARCHIVO )

El viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Ramón Pérez Fermín, informó este viernes que, durante la semana del 25 al 31 de octubre de 2025, el Gobierno mantendrá sin variación los precios de los combustibles de mayor consumo.

A través de un comunicado, con la asignación de un subsidio ascendente a 103.2 millones de pesos, "para proteger la economía de los hogares y la producción nacional".

En ese sentido, serán subsidiados el gas licuado de petróleo (GLP) con 7.35 pesos por galón; el gasoil regular con 7.36 pesos, y el gasoil óptimo con 2.75 pesos.

Precios de los Combustibles

Para la semana del del 25 al 31 de octubre 2025, los combustibles se comercializarán a los precios siguientes:

Gasolina premium se venderá a 290.10 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasolina regular, 272.50 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasoil regular, 224.80 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasoil óptimo, 242.10 pesos por galón; mantiene su precio.

Avtur, 196.50 pesos por galón; baja 3.02 pesos.

Kerosene, 227.60 pesos por galón; baja 3.10 pesos.

Fueloil #6, 151.28 pesos por galón; baja 6.43 pesos.

Fueloil 1%S, 163.88 pesos por galón; baja 4.58 pesos.

Gas licuado de petróleo ( GLP ), 137.20 pesos por galón; mantiene su precio.

Gas natural, 43.97 pesos por m3 ; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de 63.96 pesos, de las publicaciones diarias del Banco Central.