Melissa arrasó el mayor parque solar de Jamaica: InterEnergy promete reconstruirlo

InterEnergy Group expresó su solidaridad con el pueblo de Jamaica tras el devastador paso del huracán Melissa, el fenómeno más intenso en tocar tierra desde que la NOAA lleva registros.

El Grupo, que opera 350 MW de capacidad instalada en Jamaica, informó que el parque solar Eight Rivers (Paradise Park), de 52 MWp y ubicado en Westmoreland, sufrió daños catastróficos debido a los vientos superiores a 300 km/h.

La empresa anunció un plan integral de reconstrucción para restablecer su capacidad de generación y fortalecer la infraestructura ante eventos climáticos extremos.

¿Cuál es el impacto del huracán Melissa en las operaciones de InterEnergy Group?

“Nuestra prioridad siempre será nuestra gente y las comunidades donde operamos. En Jamaica hemos visto la fortaleza del espíritu humano frente a la adversidad y estamos comprometidos con la recuperación del país”, declaró Rolando González Bunster, presidente y CEO de InterEnergy Group. “Reconstruiremos el parque Eight Rivers de inmediato, de una manera más fuerte, segura y resiliente”.

A pesar del impacto del huracán, las plantas térmicas Doctor Bird I y II, West Kingston Power Partners (WKPP) y Jamaica Private Power Company (JPPC) continúan operando con normalidad, aportando 250 MW al sistema eléctrico. InterEnergy destacó que estas unidades han reafirmado su importancia para la estabilidad energética del país en momentos críticos.

El parque eólico del Grupo en St. Elizabeth está en evaluación para reanudar operaciones cuando sea seguro hacerlo.

¿Qué acciones está tomando InterEnergy Group para la recuperación y apoyo comunitario?

InterEnergy indicó que coordina acciones con organismos internacionales de asistencia para apoyar a las comunidades más afectadas, como lo ha hecho previamente en Haití tras el terremoto de 2010, en Puerto Rico luego del huracán María y en República Dominicana tras el huracán Fiona.

González Bunster señaló que en cada país donde opera el Grupo mantiene un compromiso firme con el desarrollo, el progreso sostenible y la seguridad energética.