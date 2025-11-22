Latinoamérica generó en julio 161 teravatios hora, casi el 50 % de plantas hidroeléctricas

La Olade destacó que, en términos absolutos, hubo una disminución de la generación de electricidad en base a plantas hidroeléctricas, en comparación al mes previo de junio. ( FREEPIK )

Latinoamérica y el Caribe generó un total de 161 teravatios hora de electricidad en el mes de julio, un 4.5 % más que en el mismo mes del años anterior, con un 45.7 % obtenida a través de plantas hidroeléctricas, lo que refleja la alta dependencia de la región del agua, según concluyó la Organización Latinoamericana de la Energía (Olade), en el último reporte de generación eléctrica difundido este viernes.

La Olade destacó que, en términos absolutos, hubo una disminución de la generación de electricidad en base a plantas hidroeléctricas, en comparación al mes previo de junio.

La generación con gas natural mantuvo su tendencia al alza debido principalmente a la necesidad de respaldo ante la variabilidad e intermitencia de la generación con fuentes de energía renovable no convencional (como la eólica y solar) y el incremento de la capacidad instalada para generación con esta fuente de energía.

El índice de renovabilidad en la generación eléctrica de la región América Latina y el Caribe se redujo a 65 %, frente al 71 % registrado en junio de 2024, marcando uno de los valores más bajos de los últimos cuatro meses.

A pesar de que la generación renovable total alcanzó 104 teravatios horas, el incremento de fuentes no renovables (57 teravatios hora) contribuyó a la caída del índice.

Promedio regional

Una decena países de Latinoamérica y el Caribe superaron el promedio regional de renovabilidad de su matriz de generación eléctrica en julio de 2025, entre ellos:

Paraguay y Costa Rica (100 %).

(100 %). Uruguay (97 %).

Venezuela (94 %).

(94 %). Colombia y Ecuador (90 %).

Brasil (88 %).

(88 %). Panamá (83 %).

Belice (77 %).

El Salvador (68 %).

Esto, de acuerdo a la Olade, refleja diferencias estructurales en las matrices energéticas, donde algunos países han logrado una transición casi completa hacia fuentes renovables, mientras otros mantienen una dependencia de combustibles fósiles.

La Olade, con sede en Quito, es un organismo de cooperación, coordinación y asesoría técnica de carácter público e intergubernamental, que desde 1973 busca fomentar la integración, conservación, racional aprovechamiento, comercialización y defensa de los recursos energéticos de la región.

Esta organización está integrada por Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Perú, República Dominicana, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.