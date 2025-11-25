La minería aportó el 51.9 % de las exportaciones de República Dominicana en el año 2025

La minería aportó el 51.9 % de las exportaciones de la República Dominicana en 2025, destacó Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera y Petrolera del país (Camipe), al presentar el balance de los resultados obtenidos por el sector en el año.

Asimismo, destacó que la minería representa el 1.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Valerio aprovechó la ocasión para criticar las dilaciones en las aprobaciones de proyectos de explotación y pedir la aprobación de reglas claras respecto a los fondos que se entregan a las comunidades.

Y agregó que el sector captó 420 millones de dólares en inversión extranjera y aportó al fisco más de 25,000 millones de pesos en el primer semestre del 2025.

Un sector "subestimado"

A pesar de su importancia, Valerio aseguró que el sector extractivo es subestimado y sugirió que el Estado no cumple su debe regulador.

"Cuando una solicitud legítima espera meses o años sin respuesta, el que pierde no es la empresa, pierde el país. Pierde inversión, pierde empleos y pierde desarrollo. Por lo tanto, esto no es prudencia, es parálisis", expresó.

Afirmó que "toda conversación honesta sobre el sector debe reconocer los deberes del Estado y de la sociedad en garantizar reglas claras, procesos ágiles y debates basados en evidencias, no en prejuicios".

En ese sentido, dijo apoyar el desarrollo de un instrumento que permita rendir cuentas del 5 % que se paga para el desarrollo de las comunidades donde ellos operan.

"En la minería lo entendemos bien: tenemos derechos, sí, pero también tenemos deberes. Deberes con el país, con el medio ambiente, con las comunidades y con la verdad", enfatizó.

Convocó al Gobierno, al Congreso Nacional, a la academia, al sector privado y a la sociedad civil a un gran pacto por la modernización minera.

A la par de esas críticas, la Cámara resaltó que el sector ha ido consolidando un enfoque social que se refleja en una inversión acumulada superior a los 220 millones de pesos entre 2020 y 2025.

Estos recursos, según explicaron, han sostenido más de 30,000 empleos directos e indirectos.

Balance general

Durante el encuentro, Camipe presentó su balance de 2025 y adelantó su planteamiento para 2026, apoyado en la campaña "La minería nos mueve", una iniciativa que busca destacar el papel del sector en la construcción de un modelo minero moderno, responsable y orientado a resultados sociales tangibles.

La organización insistió en que, si bien los números económicos muestran la magnitud de la industria —con más de 1,043 millones de dólares exportados y aportes fiscales superiores a 20,000 millones de pesos solo entre enero y julio de 2025—, su principal indicador de impacto está en las transformaciones humanas.

Para la entidad, los logros deben medirse en historias concretas: familias que ya no pisan ríos para llegar a la escuela, jóvenes que acceden a becas universitarias o comunidades que reciben servicios de salud gratuitos.

En ese marco, la Cámara detalló que más de 10,000 personas han recibido atenciones médicas sin costo y que al menos 140 hogares en zonas rurales han sido intervenidos para eliminar pisos de tierra.

También destacaron la inversión en formación: 1,200 becas universitarias, 1,700 capacitaciones técnicas y más de 8,100 jóvenes formados a través de iniciativas del sector destinadas a fortalecer oficios especializados.

Camipe también subrayó los avances ambientales, citando la siembra de más de 70,000 árboles y acciones de protección de cuencas hídricas como las del río San Juan, la presa de Sabaneta, y los ríos Sin y Arroyo Toro.

La entidad recalcó que cada proyecto minero formal está obligado a desarrollar y garantizar financieramente un plan de cierre, lo que —según afirman— asegura la restauración ambiental para las generaciones futuras.