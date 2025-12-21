Energía y Minas destaca aportes del sector minero a la economía del país en 2025

Entre julio y septiembre de 2025, las exportaciones de oro superaron los US$690 millones. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Energía y Minas informó que el sector minero de la República Dominicana registró avances significativos durante el año 2025, reflejados en el aumento de la inversión extranjera directa, el crecimiento de las exportaciones y el fortalecimiento de proyectos con impacto social y comunitario.

El ministro Joel Santos señaló que la minería continúa siendo uno de los principales aportes al crecimiento económico del país, representando cerca del 2 % del producto interno bruto (PIB), alrededor del 7 % del producto bruto industrial y manteniéndose como el principal rubro de exportación nacional.

En cuanto a la inversión extranjera directa (IED), Santos indicó que el sector minero alcanzó US$420.6 millones al segundo trimestre de 2025, lo que posiciona a la minería como el tercer mayor receptor de capital foráneo, solo superado por los sectores eléctrico y turístico.

Las exportaciones mineras también mostraron un desempeño favorable. Entre julio y septiembre de 2025, las exportaciones de oro superaron los US$690 millones, mientras que al mes de octubre el sector acumuló exportaciones por US$2,087.3 millones, para un crecimiento interanual de 42.2 %, refirió en una nota de prensa.

Mayores ingresos fiscales

"Estos resultados se tradujeron en mayores aportes a las finanzas públicas, con recaudaciones que, al cierre del tercer trimestre, ascendieron a RD$25,062 millones, equivalentes a un 109 % de cumplimiento y una proyección que supera los RD$30,000 millones al finalizar el año", resaltó.

El ministro destacó, además, avances en materia social, entre ellos la formalización del acuerdo de reasentamiento para la expansión de la operación minera en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, que contempla una inversión superior a RD$20,000 millones para el desarrollo de las comunidades.

En el ámbito de la minería artesanal, Energía y Minas resaltó los progresos en la explotación del larimar, incluyendo el reconocimiento internacional de la Denominación de Origen "Larimar Barahona", así como la implementación de un seguro de vida colectivo para los mineros artesanales y el fortalecimiento de los mecanismos de control y formalización del comercio.

Santos destacó los avances en la exploración de tierras raras en la provincia Pedernales y el proceso de revisión de la Ley Minera 146-71, con miras a modernizar el marco legal y promover una minería más sostenible y competitiva.