La OPEP+ evalúa el nivel de su oferta petrolera hasta abril sin que se esperen cambios

Ocho ministros de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, evaluarán si mantienen su decisión de no alterar el nivel de su oferta petrolera durante los tres primeros meses de este año. ( FREEPIK )

Ocho ministros de la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, evaluarán mañana, domingo, si mantienen su decisión de no alterar el nivel de su oferta petrolera durante los tres primeros meses de este año, tal y como decidieron en noviembre pasado.

La decisión deberá ser adoptada en una teleconferencia por los titulares de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según lo anunciado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

El encuentro tendrá lugar en un momento en el que el sector se ve sacudido por la intervención militar de Estados Unidos este sábado en Venezuela, uno de las cinco miembros fundadores de OPEP, y el secuestro del presidente de la nación latinoamericana, Nicolás Maduro, así como otros conflictos geopolíticos y tensiones.

Sin embargo, no se esperan ni comentarios a los sucesos políticos ni cambios sustanciales en la política petrolera de los citados países, los ocho que entre abril y diciembre de 2025 revirtieron gran parte de los recortes voluntarios del bombeo que habían aplicado en 2023 para apuntalar los 'petroprecios', con subidas mensuales que supusieron un giro estratégicorca de un 2.8 % de la producción mundial.

En total, decidieron aumentar sus suministros en unos 2.9 millones de barriles diarios de crudo (mbd), un volumen equivalente a cerca de un 2.8 % de la producción mundial.

Al grupo le quedaría aún algo más de un millón de barriles diarios para revertir sus reducciones voluntarias una de 2.2 mbd y otra de 1.65 mbd), pero en noviembre decidió detener los incrementos en enero, febrero y marzo de 2026, medida que se espera sea confirmada mañana.

Según los analistas, la pausa trimestral de la nueva política de abrir los grifos se debe a la amplia percepción de que el mercado está sobresaturado de crudo, un factor que ha contribuido a una clara tendencia bajista de los 'petroprecios', contrarrestando la presión alcista derivada de los múltiples conflictos geopolíticos que afectan directamente a varios miembros de la OPEP+ (OPEP y aliados).

Tanto el barril del crudo Brent, de referencia en Europa, como el del petróleo intermedio de Texas (WTI), referente en América, cerraron 2025 con sus mayores pérdidas porcentuales desde 2020, en torno al 20 % anual.

En su primera cotización de 2026, el barril del Brent terminó el viernes en 60.75 dólares, más de 20 dólares por debajo de los 82.03 dólares que llegó a alcanzar el 15 de enero, mientras que la del WTI quedó en 57.32 dólares.

Conflicto con Estados Unidos

Tras intensificar su campaña contra las exportaciones petroleras de Venezuela, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde a una intervención militar en Venezuela con bombardeos en varios lugares del país y la captura de Maduro, a quien pretende juzgar por narcotráfico.

El impacto del ataque de hoy al país caribeño poseedor de las mayores reservas de petróleo del mundo se verá sobre todo a partir del lunes, así como la reacción de los mercados a la decisión de 'los Ocho' de la OPEP+.

Otras tensiones, como una reciente intervención estadounidense en Nigeria (también socio de la OPEP) y la amenaza de atacar también a Irán (otro país fundador de la organización petrolera), así como la persistente agresión de Rusia contra Ucrania y la rivalidad entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos por el Yemen han tenido un efecto muy moderado sobre los precios del petróleo.