El sector de las renovables sufre un nuevo revés pese a su mayor despliegue mundial

El sector de las energías renovables sufrió un nuevo revés al conocer que la industria vivió su primera desaceleración de crecimiento en la creación de empleo en 2024, cuando este indicador aumentó tan solo un 2.3 % respecto a 2023, pese a que algunos líderes políticos consideran que estas energías controlan ya el panorama energético mundial.

La Agencia Internacional de Energías Renovables (Irena por sus siglas en inglés) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) lanzaron ayer durante la primera jornada de la 16.ª Asamblea General de Irena en Abu Dabi esta revisión anual.

En la que indican como motivos de esta desaceleración "el creciente impacto de las fricciones geopolíticas y geoeconómicas, así como de la automatización en la fuerza laboral del sector".

Fue, de hecho, en 2023 cuando se registró el mayor crecimiento histórico de empleos en energías renovables, pasando de 13.7 millones en 2022 a 16.2 millones, es decir, un aumento interanual del 18 %.

China sigue siendo el líder indiscutible en este campo, al acaparar el 44 % del total global de creación de empleos en el sector, donde la energía solar fotovoltaica se mantiene como número uno.

Esto, gracias a la continua expansión de las instalaciones y de las plantas de fabricación de paneles, según el informe, que sitúa en 7.3 millones de puestos de trabajo en esta industria en 2024.

En el segundo lugar están los biocombustibles líquidos, con la creación de 2.6 millones de empleos en 2024, de los cuales el 46.5 % se generó en Asia. La hidroelectricidad quedó en tercer lugar con 2.3 millones de empleos, seguida de la energía eólica con 1.9 millones.

La decisión de Trump

La decisión tomada el pasado miércoles por el presidente estadounidense, Donald Trump, de retirarse de Irena -entre otras 66 entidades de cooperación internacional- fue una de las protagonistas de esta jornada, así como lo será en general de la Semana de la Sostenibilidad de Abu Dabi.

En su discurso en la Asamblea General, el director general de Irena, Francesco La Camera, dejó claro que esta medida -aún no formalizada- no "retrasará, sino que impulsará la transición energética en renovables", dado que estas "han tomado el control del panorama energético mundial", un proceso que tildó de "imparable".