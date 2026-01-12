El petróleo bajaría de US$60, salvo picos por las tensiones

Balancín petrolero en el Lago de Maracaibo (Venezuela). ( HENRY CHIRINOS / EFE )

Pese a una volatilidad puntual por el ataque de Estados Unidos a Venezuela y las protestas en Irán, el precio del petróleo podría caer hasta consolidarse por debajo de los 60 dólares este año, ante un mercado saturado por el exceso de oferta frente a una demanda ralentizada.

Varios analistas consultados por EFE predicen que tanto el crudo Brent, de referencia en Europa, como el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense podrían cotizar a 55 dólares o incluso menos en el primer trimestre, si bien después repuntarían hasta un promedio de unos 60 dólares.

Aparte de previsibles subidas temporales por los riesgos geopolíticos, que incluyen también la guerra en Ucrania, los expertos pronostican una tendencia en general bajista este ejercicio, debido a que se espera un superávit algo inusual de suministro.

La prima de riesgo

Tras la intervención de Washington en Caracas, sorprendió que el valor del petróleo no se disparara como se temía.

"Enseguida se vio que la situación política en Venezuela no ha derivado en violencia civil ni en caídas importantes de la producción, que hubieran impulsado los precios", dice a EFE Jorge León, jefe de análisis geopolítico de la consultora Rystad Energy.

Si EE. UU. empieza a comercializar por su cuenta, como dice que hará, el crudo venezolano confiscado, el resultado será aumentar aún más la oferta, lo que mantendrá esa presión a la baja, apunta Alan Gelder, especialista de Wood Mackenzie.