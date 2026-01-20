Ministerio afirma que no existe plan de explotación minera en la cordillera Septentrional

Sede del Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Energía y Minas informó que, hasta el momento, en relación con el proyecto de exploración minera ubicado en las provincias Puerto Plata y Santiago, no se han producido hallazgos de importancia ni existe algún plan de intervención o explotación en la cordillera Septentrional y precisó que los trabajos realizados han sido exclusivamente de carácter exploratorio.

La institución aseguró que, en lo referente a esa concesión de exploración otorgada en julio de 2024, la actual administración no tiene planes de favorecer la explotación minera en esa zona del país.

Enfatizó que, durante octubre del pasado año, se ejecutaron pruebas geofísicas aerotransportadas y que, de acuerdo con los informes técnicos remitidos a la autoridad minera, los resultados no fueron satisfactorios para identificar yacimientos de interés económico, por lo que no se ha avanzado hacia ninguna fase de desarrollo o explotación.

El ministerio explicó que los procesos de exploración minera constituyen una práctica técnica, normal y regulada, orientada a conocer la presencia, características y potencial de los recursos minerales en un territorio determinado. Estas actividades no implican explotación ni autorizan la extracción comercial de minerales, según comunicó mediante nota de prensa.

Fase exploratoria

Energía y Minas detalló que la fase exploratoria se limita a estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos, levantamientos técnicos y análisis científicos que permiten evaluar, de manera preliminar, la viabilidad de un área, bajo la supervisión del Estado dominicano y en cumplimiento de la Ley Minera y la Ley general sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Reiteró el compromiso con una gestión responsable, transparente y respetuosa del medioambiente y de las comunidades, garantizando que toda actividad vinculada a los recursos minerales del país se realice bajo los más altos estándares de supervisión institucional y en estricto apego al marco legal.