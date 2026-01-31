OLACDE destaca que América Latina y el Caribe es hoy "la región más verde del mundo"

La transición energética en América Latina avanza hacia un 78 % de energías renovables para 2050. ( FREEPIK )

La Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde), con sede en Ecuador, destacó que América Latina y el Caribe "es hoy la región más verde del mundo", con una matriz energética renovable que alcanzó el 69 % en 2025 y con proyecciones de llegar al 78 % hacia 2050.

Así lo aseveró el secretario ejecutivo de OLACDE, Andrés Rebolledo, en el panel "Energías Limpias y Transición Energética", desarrollado esta semana, en Panamá, en el marco del Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026.

Durante su intervención, Rebolledo subrayó que la región avanza a través de transiciones energéticas diversas, marcadas por distintos ritmos, tecnologías y requerimientos regulatorios. Asimismo, enfatizó los desafíos asociados a la creciente penetración de energías renovables variables, la necesidad de almacenamiento y la sofisticación de los sistemas eléctricos.

Rebolledo destacó el rol estratégico de la integración energética regional, basada en las complementariedades entre países y en oportunidades de planificación conjunta, como un factor clave para mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad energética, indicó este sábado Olacde en un comunicado.

"América Latina y el Caribe es hoy la región más verde del mundo. Nuestro desafío es transformar ese liderazgo en integración, inversión y regulaciones flexibles que permitan impulsar transiciones energéticas diversas y socialmente legítimas", señaló Rebolledo.

Reuniones bilaterales

En el marco del Foro Económico Internacional, Rebolledo desarrolló, además, una intensa agenda de reuniones bilaterales orientadas a fortalecer la cooperación regional y promover transiciones energéticas sostenibles, inclusivas y resilientes.

Con el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, intercambiaron visiones sobre los avances del país en materia de transición energética, integración regional y cooperación multilateral, destacando el rol estratégico de Panamá como articulador regional y plataforma para iniciativas de integración energética.

En la reunión con Dalila Gonçalves, directora regional de UNOPS para América Latina y el Caribe, analizaron oportunidades para ampliar la colaboración técnica en el diseño e implementación de proyectos energéticos alineados con estándares internacionales.

El diálogo puso énfasis en el desarrollo de infraestructura resiliente, la eficiencia en la gestión de recursos y el fortalecimiento de capacidades institucionales como elementos clave para acelerar la transición energética en la región.

Con Muhammad Ibrahim, director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), destacaron la estrecha relación entre energía, seguridad alimentaria y desarrollo rural.

En este contexto, se identificaron sinergias para impulsar soluciones energéticas sostenibles en territorios agrícolas, promoviendo la productividad, la inclusión y la resiliencia de las comunidades rurales.

En el encuentro con el presidente del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), Rolando González, hablaron de avanzar hacia una alianza estratégica orientada a impulsar una agenda común en favor de transiciones energéticas justas, con un enfoque social, territorial y de largo plazo para América Latina y el Caribe.