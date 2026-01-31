La OPEP+ evalúa su oferta de crudo para marzo en plena escalada entre EE. UU. e Irán

No se espera que la OPEP+ reaccione a la volatilidad de los precios causada por estos y otros factores geopolíticos. ( FREEPIK )

La alianza OPEP++, liderada por Arabia Saudí y Rusia, evalúa este domingo si mantiene su acuerdo para no alterar su oferta de crudo en marzo, en medio de la fuerte subida del precio del 'oro negro' causada por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

La decisión deberá ser adoptada en una teleconferencia por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según lo anunciado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP+), con sede en Viena.

Pese al encarecimiento del petróleo en más del 5 % esta semana, los analistas esperan que el grupo reafirme el congelamiento de los niveles de producción para el resto del actual trimestre, tal y como decidieron en noviembre y confirmaron a principios de enero.

Los citados países revirtieron entre abril y diciembre de 2025 gran parte de los recortes voluntarios del bombeo que habían venido aplicado desde 2023 para apuntalar los 'petroprecios', con subidas mensuales que sumaron 2.9 millones de barriles diarios (mbd), un volumen equivalente a cerca del 2.8 % de la producción mundial de crudo.

Al grupo le quedaría aún algo más de un millón de barriles/día para revertir sus reducciones voluntarias (una de 2.2 mbd y otra de 1.65 mbd), pero en noviembre, ante la fuerte tendencia a la baja de los 'petroprecios', la OPEP++ acordó "pausar" los incrementos en enero, febrero y marzo de 2026.

La geopolítica encarece el petróleo

Los precios del petróleo cerraron 2025 con sus mayores pérdidas porcentuales desde 2020, en torno al 20 % anual, debido a los temores de que se produzca un exceso de oferta, alimentado por los aumentos del bombeo de la OPEP++ y las crecientes extracciones en Estados Unidos, Brasil, Canadá, Guyana y Argentina.

A ello se añadió la intervención militar de EE. UU. en Venezuela, uno de los países fundadores de la OPEP+, a principios de este mes y los esfuerzos del Gobierno de Donald Trump de incentivar la inversión de petroleras estadounidenses en el país latinoamericano, para recuperar su deteriorada industria petrolífera y aumentar los suministros mundiales, con el fin de abaratar el crudo y lograr así una menor inflación.

Pero el despliegue de una gran flota naval estadounidense en Oriente Medio para una posible acción militar contra Irán, otro país fundador de la OPEP+, ha impulsado un fuerte encarecimiento del 'oro negro' esta semana.

El barril de Brent, que había empezado el año a 60.75 dólares, cerró el pasado viernes a 70.71 dólares y finalizó la semana con ganancias del 8.64 %, al sumar 5.62 dólares.

Paralelamente, el petróleo intermedio de Texas (WTI) avanzó un 7.6 % (4.58 dólares), hasta los 65.21 dólares/barril, casi el 12 % más que su valor al comenzar enero.

El estrecho de Ormuz, en el punto de mira

Un eventual ataque a Irán, que con unos 3,3 mbd es el cuarto productor de la OPEP+, no solo despierta temores a un corte de las exportaciones de la República Islámica, sino que además pone en el punto de mira al estrecho de Ormuz, por el que circula casi el 20 % del petróleo que consume el mundo.

Un bloqueo, aunque sea parcial, podría disparar los precios del barril hacia los 90 o 100 dólares en cuestión de días, según los expertos. En 2024, las tensiones entre Irán e Israel los impulsaron hasta un pico de 91 dólares.

Aunque los precios podrían moderarse si Teherán y Washington logran un acuerdo sobre la contienda nuclear iraní, las tensiones se mantienen: Irán advirtió este sábado que sus Fuerzas Armadas están "con el dedo en el gatillo" y monitorean de cerca los movimientos del "enemigo", en referencia a Estados Unidos.

No obstante, no se espera que la OPEP++ reaccione a la volatilidad de los precios causada por estos y otros factores geopolíticos, sobre todo ante la percepción general de que la oferta mundial de crudo es abundante, frente a una demanda ralentizada.