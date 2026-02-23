Policía Nacional refuerza patrullaje preventivo tras falla eléctrica nacional

La Policía Nacional ha dispuesto el reforzamiento y redoble de las labores preventivas en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas consideradas vulnerables, debido al "blackout" nacional. ( DL/ARCHIVO )

Por instrucciones del director general de la Policía Nacional, el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, se ha dispuesto el reforzamiento y redoble de las labores preventivas en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas consideradas vulnerables, motivado a la falla eléctrica nacional registrada desde la mañana de este lunes 23 de febrero.

Entre las áreas priorizadas figuran los entornos bancarios, supermercados, plazas comerciales y principales arterias comerciales, Metro de Santo Domingo, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos.

Presencia policial

La información fue ofrecida por el vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, quien explicó que las medidas buscan fortalecer la presencia policial en áreas de alta circulación de personas y dinamismo comercial.

Explicó que la medida incluye la integración del personal de servicio administrativo a las labores operativas, quienes han sido puestos a disposición para sumarse a los patrullajes preventivos.

Desde la sede central del Policia Nacional, se coordinan las acciones estratégicas que buscan aumentar la presencia policial en puntos de alta circulación.

Asimismo, se informó que el propio director general se encuentra personalmente supervisando en el terreno el desarrollo de estos operativos, acompañado de un equipo de oficiales superiores, como parte del seguimiento directo a las disposiciones adoptadas.