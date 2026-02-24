Una falla mayor deja al país sin energía por largas horas

Apagón general: residentes en Maquiteria, en Santo Domingo Este, estuvieron sin energía hasta la noche. ( DIARIO LIBRE/SAMIL MATEO )

Tres meses y medio después del apagón general registrado en noviembre de 2025, la República Dominicana volvió a quedarse a oscuras ayer, lunes 23 de febrero, en el segundo evento de esa magnitud en menos de un cuatrimestre.

El nuevo apagón general en el país, conocido como blackout, ocurrió luego de una "falla mayor" que se presentó en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI) alrededor de las 10:50 de la mañana, según explicaron las autoridades.

La causa

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, dijo que un disparo en la línea de 138 kilovoltios (KV) Hainamosa-Villa Duarte fue la causa del apagón general.

"Una vez restablecido el servicio haremos una investigación al detalle de las causas detrás de esta situación. Las causas técnicas (para determinarlas) deberán esperar", declaró Santos.

Indicó que desde el "primer minuto" de haber ocurrido la falla fueron activados los protocolos de emergencia del SENI, con el objetivo de restablecer el servicio a la población a la mayor brevedad.

Santos subrayó que los servicios esenciales, como hospitales, sistemas de agua potable, aeropuertos y transporte masivo operaron conforme a sus sistemas de respaldo.

"Lamentamos el efecto sobre la población, que es siempre, y debe ser, el principal objetivo de las autoridades" Joel Santos Ministro de Energía y Minas “

Causa caos en el transporte

Varias estaciones del Metro de Santo Domingo fueron evacuadas luego de que el apagón causara intermitencias en el servicio provocando la paralización de trenes y dejando a oscuras los andenes. Usuarios de este medio de transporte se vieron en la obligación de tomar autobuses, que lucían atestados, motoconchos, taxis o irse a sus casas caminando.

El servicio del metro operó con intermitencias hasta la noche.

El sistema de semáforos estuvo fuera de servicio en las principales calles y avenidas de Santiago de los Caballeros en la mañana y tarde, lo que generó un caos vehicular.

Diversas entidades del Estado, como la Dirección de Impuestos Internos (DGII) y el Banco Central (BC) y la Dirección de Aduanas (DGA), entre otras, no se vieron afectadas gracias al uso de plantas eléctricas, por lo que pudieron continuar sus labores con normalidad, según constataron empleados de dichas instituciones. En horas de la noche, en Los Mameyes quemaron neumáticos en protesta por la falta de energía que aún persistía allí, en sectores de Santiago y en otras ciudades.

Cancelan actividades

La habitual rueda de prensa de los lunes de la Policía, encabezada por la ministra de Interior, Faride Raful, fue cancelada debido al apagón.

A su vez, la Dirección de Prensa del Presidente también informó que se reprogramaba hasta nuevo aviso la rueda de prensa que este iba a encabezar para la firma del acuerdo destinado a la construcción del Puerto Espacial Comercial en Oviedo, provincia Pedernales, prevista a celebrarse ayer en el Salón Las Cariátides del Palacio Nacional.

Refuerzan patrullaje

El apagón general también llevó al reforzamiento y redoble de las labores preventivas en todo el territorio nacional, especialmente en las zonas consideradas vulnerables, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y prevenir hechos delictivos. La medida fue dispuesta por el nuevo director de la Policía, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

Entre las áreas priorizadas figuraron los entornos bancarios, supermercados, plazas comerciales, principales arterias comerciales y el Metro de Santo Domingo.

Regreso del servicio

El ministro Santos comunicó que hasta las 3:00 de la tarde ya el 30 % del total del SENI estaba en funcionamiento.

En el segundo boletín, a las 8: 00 p.m., la recuperación alcanzaba un 60 % y al cierre de esta edición, a las 10:25 p.m., se dijo que era del 80 %.

El Gobierno informó que la recuperación total del sistema se logró a las 11:53 p.m. Lo informó en una nota de prensa que envió a los medios después de la 12 de la noche del martes.

Por su lado, el presidente del Consejo de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Celso Marranzini, explicó que la reposición del sistema es un proceso técnico que requiere tiempo, debido a que las plantas generadoras deben reiniciar operaciones de manera progresiva.

El antecedente más reciente de un apagón general ocurrió el pasado 11 de noviembre del 2025, cuando desde la 1:20 de la tarde se produjo un "evento" que desencadenó un corte generalizado del suministro eléctrico. La falla fue atribuida a un error humano.

La oposición reacciona, ve caos e ineptitud El expresidente Leonel Fernández consideró el apagón general "un síntoma evidente de que el sector eléctrico no recibe las inversiones necesarias para modernizar el sistema y diversificar las fuentes de generación". Fernández afirmó que con este tipo de apagones viene el caos. "El teleférico frenado, estaciones del Metro sin funcionar; semáforos fuera de servicio y, con ello, el colapso del flujo vehicular en las principales urbes del país", expresó en su cuenta de X. A su vez, el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Francisco Domínguez Brito, también deploró la situación. "Segundo apagón general en menos de un año. Sin duda, el gobierno más inepto, incapaz e improductivo de la historia de la República Dominicana", dijo en X.

