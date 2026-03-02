La minería y cantería crecen con menos empleados por el aumento del precio del oro

El oro, principal mineral de exportación del país, registró picos históricos durante 2024 en los mercados globales. ( FREEPIK )

En un contexto de alza en la cotización internacional del oro, la explotación de minas y canteras en la República Dominicana registró incrementos en sus utilidades e ingresos de 36.30 y 17.28 %, respectivamente, pese a una reducción de 441 empleados en el sector.

De acuerdo con los últimos datos de la Encuesta Nacional de Actividad Económica (ENAE) 2025, las utilidades del ejercicio pasaron de 41,296 millones de pesos a 56,287 millones entre 2023 y 2024.

Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la productividad del sector impulsó los componentes económicos, mientras el número de empleados pasó de 7,508 en 2023 a 7,067 en 2024, para una reducción del 5.87 %.

Los ingresos totales de las empresas de explotación de minas y canteras se estimaron en 99,762.35 millones de pesos en 2023 y ascendieron a 116,997.88 millones en 2024.

Los costos y gastos totales del sector fueron de 50,261.98 millones de pesos en 2023, según la ENAE, y aumentaron a 52,417.01 millones en 2024, con una composición similar a la del año anterior.

La rentabilidad del sector alcanzó 48.1% en 2024, frente al 41.4% registrado en 2023. Esto quiere decir que, por cada 100 pesos que las empresas mineras recibieron como ingresos, casi 48 quedaron como ganancia.

Precio del oro fue determinante

Como se mencionó anteriormente, los ingresos totales del sector aumentaron 17.3 %, sin embargo, la producción se mantuvo prácticamente igual.

En estos dos años, el Valor Bruto de Producción (VBP), es decir, "la suma de los valores de los bienes y servicios producidos", apenas creció 1.6 % en el mismo período, al pasar de 107,856 millones a 109,554 millones de pesos.

Esta diferencia sugiere que el crecimiento del sector en ese período puede responder al alza de los precios internacionales de los minerales y no a un aumento real de la producción. El oro, principal mineral de exportación del país, registró picos históricos durante 2024 en los mercados globales.

En el contexto dominicano, a finales de 2023 el gramo de oro de 24 quilates se cotizaba en 3,846 pesos, mientras que en 2024 pasó a 5,156, de acuerdo con el portal Exchange-Rates.org. A la fecha, la materia prima se cotiza en 10,225 el gramo de 24 quilates.

Los salarios crecieron

El salario promedio mensual del sector aumentó en 5,906.74 pesos durante el período analizado. En 2023 se estimó en 38,429.12, mientras que en 2024 alcanzó 44,335.86 pesos.

Las compañías con 250 o más empleados concentraron más de 7,100 millones de los 8,294 millones de pesos pagados en remuneraciones durante 2024.

El 78.7 % de los trabajadores del sector en 2024 fueron hombres y el 21.3% mujeres. Aunque la participación femenina subió ligeramente respecto al año anterior, la brecha de género sigue siendo amplia.