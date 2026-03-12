El petróleo de Texas sube un 9,72 % después de que Irán anuncie que mantiene cerrado Ormuz

El mercado del petróleo no parece haber apreciado los recientes anuncios de liberación de barriles de crudo de las reservas energéticas, destinados a abaratar su coste. ( FUENTE EXTERNA )

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves un 9,72 %, hasta situarse en 95,73 dólares el barril, después de que el líder supremo de Irán, el ayatolá Mojtaba Jameneí, ordenara que el estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de abril sumaban 8,48 dólares al cierre anterior.

El nuevo líder iraní anunció este jueves en su primer mensaje a la nación que el estrecho "debe permanecer cerrado".

Poco después, el comandante de la Fuerza Naval de la Guardia Revolucionaria iraní, el general Alireza Tangsiri, confirmó que la República Islámica mantendrá bloqueado este enclave estratégico.

Importancia del estrecho de Ormuz

Por el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

El tráfico en el enclave estratégico se encuentra prácticamente detenido desde que iniciaron los bombardeos contra Irán, por parte de Estados Unidos e Israel, y la República Islámica escaló el conflicto a la región.

La Guardia Revolucionaria amenazó con atacar a los buques que intentaran cruzar el paso, y, pese a los esfuerzos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por ofrecer "seguridad" a los navieros, este jueves, su secretario de Energía afirmó que la Armada estadounidense no está lista aún para escoltar tanqueros a través del estrecho, como prometió el mandatario.

Respuesta de Estados Unidos al aumento de precios

El mercado del petróleo no parece haber apreciado los recientes anuncios de liberación de barriles de crudo de las reservas energéticas, destinados a abaratar su coste.

Trump autorizó este miércoles sacar al mercado 172 millones de barriles de crudo de su reserva "a partir de la próxima semana" para hacer frente a la escalada de los precios.

Poco antes, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) acordó el despliegue gradual de 400 millones de barriles de crudo al mercado.

El uso de estas reservas, aprobado por unanimidad por los 32 estados miembros de la AIE, supone la mayor liberación de reservas en la historia de la agencia, creada tras la primera crisis petrolera de 1973. El anterior fue en 2022, tras la invasión rusa de Ucrania.