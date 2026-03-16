El barril de Brent del Mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía hasta los 106.3 dólares

El vaivén de los precios del petróleo es uno de los impactos directos de la guerra en el Medio Oriente. ( AFP )

Las bolsas mundiales reaccionaban con cautela este lunes ante un barril de petróleo por encima de los 100 dólares, con unos inversores pendientes de una guerra en Oriente Medio que empieza su tercera semana sin que se vislumbre su fin.

Hacia las 08H30 GMT, el barril de Brent del Mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía un 3.06% hasta los 106.30 dólares, mientras que el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense, ganaba un 2.15% hasta los 100.83 dólares.

"La semana ha comenzado siguiendo un patrón que ya se ha convertido en habitual", señaló Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote. "Los precios del petróleo subieron al inicio de la sesión, antes de ceder parte de sus ganancias, mientras los inversores asimilaban las últimas noticias procedentes de Oriente Medio" en el decimoséptimo día de la guerra.

En cuanto a las bolsas, la de Tokio cerró prácticamente sin cambios (-0.12%), Taipéi cedió un 0.17% y Sídney, un 0.39%.

Seúl, por el contrario, cerró con una subida del 1.14%, y Hong Kong ganó 1.45%.

Europa se mantenía más titubeante. Tras abrir con un tímido repunte, los principales índices europeos cotizaban en rojo, con la bolsa de París cediendo un 0.33%, Fráncfort también un 0.33% y Milán un 0.96%. Solo Londres subía un 0.08% hacia las 10H30 GMT.

Este lunes se cumplen 17 días desde que Estados Unidos e Israel bombardearon Irán y el conflicto escaló a los países de la región en los que Washington tiene bases militares.

El WTI había cerrado el viernes en 98.71 dólares tras una semana de oscilaciones en la que el precio del crudo mantuvo su tendencia alcista, especialmente después de que el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí, ordenara mantener cerrado el estrecho de Ormuz.

La advertencia de Trump

Para hacer frente al bloqueo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió la víspera de que la OTAN se enfrenta a "un futuro muy malo" si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por ese enclave estratégico para la economía mundial.

En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó hoy que el estrecho de Ormuz está "fuera del ámbito de actuación de la OTAN", pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.

Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

El crudo se disparó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que los ataques contra Irán podrían extenderse a su infraestructura energética si la república islámica mantiene el bloqueo al tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos.

La vía se mantiene cerrada en la práctica por los ataques iraníes desde el estallido de la guerra el 28 de febrero, con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.