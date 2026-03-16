Cientos de contadores eléctricos presuntamente robados fueron recuperados en un operativo de la Policía Nacional que desmanteló un centro clandestino de acopio, instalado en una vivienda abandonada del sector Los Ciruelitos, al norte de la provincia Santiago.

El reporte de la uniformada establece que en el interior del inmueble los agentes ocuparon numerosos dispositivos ya desmantelados, otros intactos y múltiples piezas de estos equipos.

En relación con el caso, la uniformada informó la detención de Jhonatan Domingo Parra Toribio, conocido como "Bonce", de 37 años.

Precisó que, al momento del arresto, el sospechoso portaba un saco con cinco contadores eléctricos y que, según la institución, habría admitido ante los agentes actuantes haberlos sustraído de distintas viviendas de la ciudad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/16/whatsapp-image-2026-03-16-at-123558-pm-1-a7261afe.jpeg Contadores eléctricos recuperados por la Policía durante un operativo en una vivienda abandonada del sector Los Ciruelitos, en Santiago. (FUENTE EXTERNA)

Almacenar y desmantelar

El reporte añade que, durante el proceso investigativo, el detenido señaló a las autoridades el lugar donde presuntamente acostumbraba almacenar y desmantelar los equipos.

Posteriormente, los agentes realizaron la inspección que permitió localizar los dispositivo.

Tanto el detenido como las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.