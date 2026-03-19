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Guerra en Medio Oriente
Guerra en Medio Oriente

La subida del gas natural se modera hasta el 17 %, por debajo de los 64 euros

El precio del gas, al igual que el petróleo, ha iniciado una nueva escalada en el conflicto en Medio Oriente

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    La subida del gas natural se modera hasta el 17 %, por debajo de los 64 euros
    El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, modera la subida hasta cerca del 17 %. (FREEPIK)

    El precio del gas natural para entrega a un mes en el mercado TTF de Países Bajos, de referencia en Europa, modera la subida este jueves hasta cerca del 17 %, en el entorno de los 63.75 euros por megavatio hora (MWh).

    Esto ha ocurrido los ataques a instalaciones gasistas de Oriente Medio a causa de la guerra de Irán.

    • A las 11.50 GMT, según datos recogidos en Bloomberg, el gas natural subía el 16.9 %, hasta los 63.753 euros por megavatio hora (MWh), después de haber superado los 70 euros unas horas antes, cuando se disparaba cerca del 30 %.

    El precio del gas, al igual que el petróleo, que a esa misma hora subía más del 7 %, ha iniciado una nueva escalada después de conocerse el ataque de Israel del miércoles sobre el campo de gas natural iraní de South Pars, en el golfo Pérsico. Irán respondió con ataques en Catar y Emiratos Árabes Unidos.

    Reacción de Trump

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha desligado del ataque y aseguró que no tenía conocimiento previo de que Israel iba a ejecutarlo.

    Indicó que "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas South Pars, y que "solo una pequeña parte resultó dañada".

    "Israel no volverá a atacar el campo de gas South Pars, de vital importancia, a menos que Irán decida imprudentemente atacar a un país inocente, en este caso Catar", aseguró el mandatario norteamericano. 

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