Economía dominicana enfrentaría un nuevo período de alta inflación

Los combustibles son un componente transversal a la mayoría de los sectores económicos. De ahí que, el aumento en el mercado internacional de los derivados del petróleo, que se tradujo a un alza de 15 pesos por galón en las últimas dos semanas en cuatro de los principales hidrocarburos que se consumen en el país, genere preocupación sobre su impacto en el costo de la vida.

Los registros confirman la incidencia directa de los precios de los energéticos en la inflación. En los últimos 18 años, cuando el costo del crudo se encareció por situaciones determinadas, llegando a alcanzar casi los 150 dólares el barril, ese aumento implicó que el índice de precios al consumidor (IPC) sobrepasara la meta de las autoridades.

El más reciente choque externo, con repercusiones en los precios internos, fue el de 2022, derivado de la invasión rusa a Ucrania. Ese año, el petróleo de Texas, de referencia para el país, alcanzó máximos de 130.50 dólares el barril, además de mantenerse durante seis meses por encima de los 100 dólares.

Eso condujo a que la tasa de inflación interanual en el país cerrara ese año en 7.83 %, muy por encima del rango meta de 4 % ± 1 % que tiene establecido el Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

En mayo de 2022, cuando la inflación interanual alcanzó un 9.47 %, el BCRD explicaba la causa de esa subida: la dinámica de los precios continúa afectada por factores externos, asociados al incremento extraordinario del petróleo y de otras materias primas, así como los elevados costos del transporte internacional de contenedores y otras disrupciones en las cadenas de suministros.

Durante el 2022, el precio de la gasolina premium pasó de 270.10 pesos a 293.6 pesos, un incremento de 23.5 pesos por galón, mientras que el gasoil regular subió desde los 201.10 hasta los 221.6 pesos, para un alza de 20.5 pesos por galón. En tanto, la gasolina regular sufrió un alza de 19 pesos.

Sin embargo, en las últimas dos semanas los dos tipos de gasolina y el gasoil regular y el óptimo registraron un alza de 15 pesos por galón, acercándose a los incrementos que sufrieron en todo el 2022.

Otros choques

Sin embargo, la actual crisis de la energía y la del 2022 no es la única que ha enfrentado la economía nacional. Los registros del BCRD apuntan que, en 2008 y 2011, cuando se produjo un aumento del barril del crudo, la inflación local se disparó.

En el año 2011, cuando el petróleo llegó a cotizarse a 114.83 dólares el barril y duró ocho meses de ese año por encima de los 100 dólares, la tasa de inflación en el país cerró en 7.76 %.

En 2008, con un barril que alcanzó los 147.27 dólares, el país logró cerrar con un IPC de 4.52 %. Sin embargo, entre abril y octubre de ese año, la economía registró variaciones inflacionarias superior a los dos dígitos, alcanzando hasta los 14.58 %, según los datos del Banco Central.

El nuevo conflicto

Pero al igual que hace cuatro años, el actual conflicto bélico, iniciado por un ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero, está afectando, además del precio del petróleo, el transporte marítimo.

El traslado de contenedores de 40 pies se incrementó un 14.4 % entre el 26 de febrero y el 19 de marzo, pasando desde los 1,899 dólares hasta los 2,172 dólares, un aumento absoluto de 273 dólares, según el índice mundial de contenedores de Drewry.

Además, durante el último mes, el precio del petróleo de Texas ganó 31.3 dólares el barril, llegando a cotizarse el pasado viernes a 98.32 dólares y ya con un impacto el precio de la mayoría de los derivados del crudo. Para este año, el Gobierno había estimado un costo del barril de 47.8 dólares.

Aunque la economía dominicana mantiene la inflación dentro de su rango meta, desde noviembre del año pasado el índice de precios ha estado cercano a su rango meta, cerrando el 2025 en un 4.95 % mientras que en febrero de este año se ubicó en un 4.67 % interanual.

Recientemente el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, aseguró que la entidad monetaria continúa monitoreando el escenario internacional antes de tomar medidas internas.

"Primero es darle seguimiento a lo que está pasando fuera. No podemos adelantarnos a tomar medidas cuando en Estados Unidos y en Europa acaban de subir la gasolina, y no hay petróleo. Hay una escasez y va a haber problemas inflacionarios en Estados Unidos. Nosotros darle seguimiento y actuar en función de las perspectivas", manifestó en ese momento Valdez Albizu.