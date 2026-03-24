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El petróleo de Texas repunta más de un 4 % y recupera terreno tras las fuertes caídas

El oro negro cayó el lunes un 10 % después de que Trump decidiera aplazar los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán

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    El petróleo de Texas repunta más de un 4 % y recupera terreno tras las fuertes caídas
    El petróleo intermedio de Texas repuntó este martes un 4.23 %, hasta los 91.95 dólares el barril, recortando así las pérdidas tras haber caído bruscamente en la sesión anterior. (FREEPIK)

    El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) repuntó este martes un 4.23 %, hasta los 91.95 dólares el barril, recortando así las pérdidas tras haber caído bruscamente en la sesión anterior, mientras los inversores analizan los acontecimientos relacionados con el conflicto en Oriente Medio.

    • A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., sumaban 3.78 dólares con respecto al cierre del día anterior.

    Anuncio de Trump

    El oro negro cayó el lunes un 10 % después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decidiera aplazar durante cinco días los ataques contra centrales eléctricas e infraestructura energética de Irán.

    Sin embargo, la negativa de Teherán a entablar conversaciones directas con Estados Unidos, sumada a nuevos ataques iraníes contra sus vecinos del Golfo, han moderado las esperanzas de una pronta resolución.

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