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Petróleo
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El petróleo de Texas cae bruscamente un 4.23 % ante el posible diálogo entre EE. UU. e Irán

Los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., restaban 4.26 dólares con respecto al cierre del día anterior

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    El petróleo de Texas cae bruscamente un 4.23 % ante el posible diálogo entre EE. UU. e Irán
    El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) retrocedió bruscamente este miércoles un 4.23 %, hasta los 91.95 dólares el barril. (ARCHIVO/AFP)

    El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) retrocedió bruscamente este miércoles un 4.23 %, hasta los 91.95 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara que Washington y Teherán están "en negociaciones".

    • A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE. UU., restaban 4.26 dólares con respecto al cierre del día anterior.

    "Están hablando con nosotros y están diciendo cosas sensatas", apuntó Trump en una rueda de prensa.

    Propuesta de Estados Unidos

    Más tarde, este martes, The New York Times informó que Estados Unidos había enviado a Irán una propuesta de 15 puntos destinada a poner fin a la guerra.

    El plan exige a Teherán el desmantelamiento de sus principales instalaciones nucleares y la apertura total del estrecho de Ormuz -por donde fluye una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural-. 

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