El petróleo de Texas sube un 4.6 % tras bloqueo de negociaciones y nuevos ataques en Irán
Israel intensifica su ofensiva contra Irán, lo que contribuye a la subida del petróleo intermedio de Texas en el mercado
El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este jueves un 4.6 %, hasta los 94,48 dólares el barril, después de que Estados Unidos e Irán ofrecieran versiones diferentes sobre las supuestas negociaciones para terminar la guerra en Oriente Medio, que no reflejan más que un bloqueo de las mismas, y los nuevos ataques de Israel contra la cúpula iraní.
¿Qué dicen Estados Unidos e Irán sobre las negociaciones?
Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaron 4,16 dólares al cierre anterior.
- El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró que Teherán está "suplicando llegar a un acuerdo" y que él también quiere que haya un pacto, aunque sigue amenazando con nuevos ataques.
Poco antes, Trump amenazó de nuevo a los líderes iraníes a que "se tomen en serio" las negociaciones "antes de que sea demasiado tarde", ya que, si no lo hacen, "no habrá vuelta atrás y no será nada agradable".
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Por su parte, Irán, que hace unos días rechazó la propuesta de 15 puntos del mandatario por considerarla "excesiva" y le envió una propia, donde aseguró que la Casa Blanca se contradice.
El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo que las palabras y el comportamiento de Estados Unidos son "una señal de contradicción", pues a la vez que solicita negociar, sigue la agresión y envía más fuerzas a la región.
Acciones militares y tensiones en Oriente Medio
Araqchí aseguró ayer que "no ha habido negociaciones ni conversaciones", pero confirmó que ha habido contactos por parte de Washington a través de intermediarios.
Entre todo esto, Israel -que no habla de negociaciones- dice haber asesinado al comandante de la Armada iraní, Alireza Tangsiri, encargado del bloqueo de Ormuz.