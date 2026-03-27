El Gobierno mantiene invariables precios de gasolinas, gasoil y gas licuado para la próxima semana

El Gobierno dominicano dispuso un subsidio de 1,682 millones de pesos para mantener sin variación los precios de las gasolinas, el gasoil y el Gas Licuado de Petróleo (GLP) durante la semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2026.

La medida implica que el Estado asume el total de las alzas registradas en el mercado internacional de los combustibles, con el objetivo de evitar presiones sobre el transporte y los alimentos, así como proteger la economía de los hogares.

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes explicó mediante un comunicado de prensa que la inestabilidad en los precios responde a la agudización del conflicto en Medio Oriente, lo que ha elevado el costo del barril de petróleo a niveles críticos.

"Ante esta amenaza externa, el Estado ha decidido absorber en esta semana el impacto total del mercado internacional para garantizar que la crisis mundial no llegue a la mesa dominicana, asegurando que el gas de cocinar, el pasaje del transporte público y el flete de los alimentos no sufran ningún aumento", subrayó el MICM en una nota de prensa.

Los precios

Para la semana indicada, los combustibles se comercializarán a los siguientes precios:

Gasolina premium: 305.10 pesos por galón (mantiene su precio)

Gasolina regular: 287.50 pesos por galón (mantiene su precio)

Gasoil regular: 239.80 pesos por galón (mantiene su precio)

Gasoil óptimo: 257.10 pesos por galón (mantiene su precio)

Avtur: 334.88 pesos por galón (sube 11.39 pesos)

Kerosene: 378.00 pesos por galón (sube 11.40 pesos)

Fuel oil #6: 199.40 pesos por galón (baja 1.98 pesos)

Fuel oil 1 %: 220.81 pesos por galón (sube 4.95 pesos)

Gas licuado de petróleo (GLP): 137.20 pesos por galón (mantiene su precio)

Gas natural: 43.97 pesos por metro cúbico (mantiene su precio).

La tasa de cambio promedio semanal fue de 60.17 pesos, según las publicaciones diarias del Banco Central.