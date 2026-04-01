El barril de Texas vuelve a dispararse y supera los 104 dólares tras discurso de Trump

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) volvió a escalar de manera contundente este miércoles, encareciéndose más de un 4 % hasta superar los 104 dólares, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pronunciara un discurso televisado en el que prometió atacar Irán "con dureza" en las próximas 2 o 3 semanas.

Después de recortar su cotización en más de un 1 % durante la jornada del miércoles ante las expectativas de que Trump pudiera anunciar el fin de la guerra contra Irán, los contratos de futuros del WTI volvieron a dispararse en cuanto el republicano aseguró que EE.UU. buscará devolver a Irán "a la Edad de Piedra".