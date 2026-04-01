El barril de Texas vuelve a dispararse y supera los 104 dólares tras discurso de Trump
El precio bajó durante la jornada del miércoles ante las expectativas de que Trump pudiera anunciar el fin de la guerra contra Irán
El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) volvió a escalar de manera contundente este miércoles, encareciéndose más de un 4 % hasta superar los 104 dólares, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, pronunciara un discurso televisado en el que prometió atacar Irán "con dureza" en las próximas 2 o 3 semanas.
Después de recortar su cotización en más de un 1 % durante la jornada del miércoles ante las expectativas de que Trump pudiera anunciar el fin de la guerra contra Irán, los contratos de futuros del WTI volvieron a dispararse en cuanto el republicano aseguró que EE.UU. buscará devolver a Irán "a la Edad de Piedra".