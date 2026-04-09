FMI dice bancos centrales deben estar preparados para subir tipos de interés

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, advirtió ayer de que los bancos centrales "deben estar preparados" para subir los tipos de interés y endurecer sus políticas si la guerra contra Irán deriva en importantes presiones inflacionarias.

"Los bancos centrales deben estar preparados para endurecer (sus políticas monetarias), y es fundamental reconocerlo. No pueden permitirse que la inflación se descontrole", aseguró Georgieva al abrir formalmente las sesiones de primavera que el FMI y el Grupo del Banco Mundial (BM) inician la próxima semana en Washington en un panorama marcado por el conflicto en Oriente Medio.

Cautela ante un escenario cambiante

A su vez, Georgieva instó a analizar con detenimiento una situación muy cambiante y marcada por el golpe que está recibiendo la oferta global de hidrocarburos y pidió no precipitarse.

Los precios del petróleo cerraron con un alza moderada ayer, ya que los operadores vieron con buenos ojos el llamado del primer ministro israelí a entablar "negociaciones directas" con Líbano, en el segundo día del alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

El comportamiento del crudo en cifras

Tras haber superado durante la jornada el umbral simbólico de los 100 dólares, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en mayo terminó finalmente en 97.87 dólares, un alza del 3.67%.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en junio, avanzó un 1.24 % hasta los 95.92 dólares.

El miércoles, los precios se habían desplomado tras el anuncio de una tregua entre Teherán y Washington.