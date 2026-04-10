Gobierno sube los precios de combustibles presionado por la guerra y el costo de los subsidios

Vehículos en una estación de combustible. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Gobierno dispuso aumentos de entre 7 y 9 pesos en los precios de las gasolinas y los dos tipos de gasoil para la semana del 11 al 17 de abril, marcando nuevos ajustes tras varias semanas de congelamiento.

Con la resolución del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), la gasolina premium se venderá a 314.10 pesos por galón y la regular a 294.50 pesos.

La medida rompe una racha de estabilidad sostenida con base en subsidios y revela que el margen fiscal para contener los precios se ha reducido drásticamente.

En apenas un mes, el Estado ha destinado 6,486 millones de pesos en subsidios extraordinarios para evitar que el alza internacional del petróleo impacte directamente al consumidor. Solo en la última semana, el esfuerzo superó los 1,900 millones de pesos, una cifra que ilustra la magnitud del sacrificio fiscal.

Este ritmo de gasto ha consumido más de la mitad de los recursos previstos para todo el año en solo 30 días, lo que deja al descubierto la fragilidad de una política que, aunque eficaz en lo social, resulta difícil de sostener en el tiempo.

Las tensiones geopolíticas y los conflictos armados han presionado al alza los precios del crudo, encareciendo las importaciones y trasladando la presión a economías dependientes como la dominicana.

En ese contexto, el subsidio ha funcionado como un amortiguador, protegiendo el poder adquisitivo, evitando alzas en el transporte y conteniendo el efecto inflacionario sobre los alimentos.

El movimiento de esta semana indica que el Gobierno ha optado por una corrección gradual, en un intento de equilibrar la presión internacional con la sostenibilidad interna.

Los demás combustibles El galón del gasoil óptimo se comercializará a 266.10 pesos, aumentando 9 pesos, y el regular se despachará a 246.80 pesos, subiendo 7 pesos.

El galón del Gas Licuado de Petróleo (GLP) se venderá a 137.20 pesos, sin variación en su costo.

El avtur aumentó 6.85 pesos y se venderá a 357.31 pesos el galón.

El kerosene se ofertará a 401.90, subiendo 6.70 pesos.

El fuel oil 1 % se despachará a 218.38 pesos, incrementando 6.68 pesos.

El fuel oil se comercializará a 195.88 pesos, incrementando su costo en 3.76 pesos.

El Gobierno informó que dispuso un subsidio de 1,793 millones de pesos.

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