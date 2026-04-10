Panamá espera más beneficios de sus puertos

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, espera que las futuras concesiones para explotar los dos puertos ubicados cerca de las bocas del canal den más "dividendos" al país, puesto que ahora están gestionados de manera transitoria después de que el Supremo anulara el contrato que permitiría a una empresa china explotarlos.

"Estamos en una etapa transitoria y lo que viene son dos nuevas concesiones, una para cada puerto (Pacífico y Atlántico), en beneficio y defensa de los intereses nacionales, que dejen más dividendos al país para seguir haciendo escuelas, carreteras y sostener programas sociales", dijo ayer el presidente panameño.

Mulino dio esas declaraciones tras recorrer el Puerto de Balboa, ubicado en las proximidades del Canal de Panamá por el lado del Pacífico, en medio de la polémica internacional por el fallo del Supremo que retiró la concesión tanto de ese puerto como otro en el Atlántico a Panama Ports Company, filial del grupo hongkonés CK Hutchison, el 30 de enero.

Te puede interesar EE. UU. apoya a Panamá frente a bloqueos de China a su flota marítima

Tras quedar sin efecto el contrato, las autoridades entregaron la operación transitoria de hasta 18 meses del puerto de Balboa (Pacífico) a APM Terminals, una filial de Maersk, y la del puerto de Cristóbal (Atlántico) a Terminal Investment Limited, brazo portuario de Mediterranean Shipping Company, hasta darlos en concesión por medio de un proceso de licitación.