Transportistas mantienen precio del pasaje pese al aumento de combustibles y convocan asamblea

La Central Nacional de Transportistas Unificados (CNTU) afirmó que, aunque el alza de los precios de los combustibles ha estado provocando estragos en el sector transporte, esa organización aún no ha dispuesto el aumento de pasajes.

"Hemos dado una respuesta contundente de que no habrá un aumento de pasajes en el país" destacó el presidente de esa institución, Williams Pérez Figuereo. Sin embargo, aseguró que, ante la situación, el CNTU convocará una asamblea para evaluar el escenario y determinar si los pasajes subirán o no.

"El presidente Abinader se ha reunido con los comerciantes, pero nosotros esperamos que también convoque a los transportistas para juntos buscar la solución a esta problemática", agregó Figuereo en conversación con Diario Libre.

Por su parte, Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones del Transporte (Conatra), también coincide con Pérez Figuereo en no aumentar el precio de los pasajes y dijo que próximamente esa entidad se reunirá con el ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), Yayo-Sanz-Lovatón para tomar una decisión ante esta circunstancia.

Cronología de los incrementos en los precios de combustibles

Este panorama se produce en un contexto donde se desarrolla la guerra del Golfo Pérsico que trae consigo el encarecimiento del petróleo y a la misma vez de los combustibles.

En ese sentido, el MICM ha dispuesto, hasta el momento, tres aumentos consecutivos en los precios de los combustibles, presionando de forma progresiva los costos operativos del sector transporte.

El primero entre el 14 y el 20 de marzo 2026 con cinco pesos más en el precio de los dos tipos de gasoil y gasolina; el segundo con un alza de 10 pesos desde el 21 al 27 de ese mes en los hidrocarburos ya mencionados.

El más reciente con siete y nueve pesos más en los precios de esos combustibles del 11 al 17 de abril.

Marte y Pérez Figuereo consideran en que los subsidios a los combustibles no son suficientes para contener el impacto en el transporte público de la República Dominicana.

Los transportistas advierten que la sostenibilidad de sus operaciones dependerá de las medidas que adopte el Gobierno, y que, de no producirse soluciones concretas, no descartan revisar su posición, en medio de un escenario marcado por el incremento sostenido de los costos y la presión sobre la rentabilidad del servicio.