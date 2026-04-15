RD y Surinam exploran cooperación en hidrocarburos y desarrollo energético

Raymond Lanveld, ministro de Transporte, Comunicación y Turismo de Surinam; Joel Santos, ministro de Energía y Minas dominicano y Melvin Bouva, ministro de Relaciones Exteriores de Surinam. ( FUENTE EXTERNA )

República Dominicana y Surinam avanzan en la identificación de oportunidades de cooperación en materia de hidrocarburos y desarrollo energético, como parte de un intercambio encabezado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, y el canciller surinamés, Melvin Bouva.

Durante el encuentro, ambas partes abordaron temas estratégicos vinculados a la exploración de petróleo y gas así como posibles sinergias en proyectos mineros y energéticos, en un contexto regional marcado por la creciente relevancia de los recursos naturales y la transición hacia matrices energéticas más diversificadas.

Santos informó que el país se prepara para lanzar en noviembre la segunda ronda petrolera, con el objetivo de profundizar el conocimiento del potencial hidrocarburífero nacional bajo criterios de sostenibilidad, rigor técnico e interés público. Esta iniciativa, dijo, forma parte de la estrategia del Gobierno para atraer inversión, fortalecer la seguridad energética y ampliar la base de recursos disponibles.

Asimismo, destacó los avances alcanzados por el país en el desarrollo de energías renovables, que ya supera el 25 % de la generación eléctrica, consolidando una matriz más limpia y resiliente.

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En ese sentido, subrayó que la experiencia dominicana en la integración de fuentes renovables representa un punto de valor para el intercambio técnico y la cooperación con otros países de la región.

Oportunidades

De su lado, el canciller Bouva valoró el acercamiento entre ambas naciones y resaltó el interés de Surinam en continuar fortaleciendo los vínculos bilaterales, especialmente en sectores estratégicos como energía, minería y desarrollo sostenible, donde existen oportunidades de aprendizaje mutuo y colaboración técnica.

La delegación surinamesa incluyó a representantes de áreas clave como transporte, comunicación, turismo y comercio exterior, lo que refleja un interés integral en ampliar la agenda de cooperación con la República Dominicana.

Por parte del Ministerio de Energía y Minas participaron en el encuentro el viceministro de Energía Eléctrica, Rafael Guerrero, y el de Minas, Giovanni Bloise García, así como el director de Relaciones Internacionales, Gustavo Mejía Ricart.