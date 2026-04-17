El petróleo de Texas se desploma un 9 % tras reapertura del estrecho de Ormuz

El alza y la caída del petróleo influye en el precio de los combustibles. ( FUENTE EXTERNA )

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este viernes con una bajada de un 9,01 %, hasta los 86.16 dólares el barril, tras la declaración de apertura del estrecho de Ormuz por parte del ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchí.

A las 9.00 hora local, los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban 8.53 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Araqchí publicó en sus redes sociales que, "en consonancia con el alto el fuego en Líbano, se declara completamente abierto el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz", punto clave para el comercio de crudo.

Posición de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este jueves que las conversaciones con Irán podrían reanudarse este fin de semana y que estaba dispuesto a viajar a Islamabad para cerrar el acuerdo.

El mandatario anunció un cese al fuego entre Líbano e Israel de diez días, tras "excelentes" llamadas telefónicas con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente libanés, Joseph Aoun, a quienes podría recibir "en los próximos cuatro o cinco días" para conversaciones en la Casa Blanca.

"Las noticias sobre las relaciones entre Estados Unidos e Irán contrarrestaron las noticias negativas para el petróleo, pero geopolíticamente positivas, sobre el alto el fuego entre Israel y Líbano", afirma hoy Tom Essaye en The Sevens Report.

No obstante, el experto señala que "todavía existe un temor geopolítico lo suficientemente fuerte en el mercado como para mantener los riesgos alcistas, con un repunte hacia los máximos de apertura de esta semana de 105 dólares por barril, una posibilidad si las tensiones entre EE.UU. e Irán se intensifican durante el fin de semana".