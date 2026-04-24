La factura de la electricidad muestra ahora el subsidio que otorga el Gobierno

Técnicos de una de las EDE trabajan en un contador de electricidad. ( FUENTE EXTERNA )

Si eres cliente de una de las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) y de los que se fijan en los elementos que contiene la factura, probablemente habrás notado que a partir de marzo le fue incluido dos nuevos conceptos: "importe sin subsidio" e "importe subsidiado".

Tanto Edenorte, Edesur y Edeeste incluyeron en el documento por el servicio el monto que pagaría el usuario sin el subsidio que aporta el Estado y el balance final que debe desembolsar por el servicio brindado.

En la factura de una cliente de Edesur, con período de facturación del 13 de marzo al 13 de abril, por la cual debía pagar 5,992.91 pesos sin el "importe total sin subsidio", con el aporte del Gobierno de 2,661 pesos la usuaria terminó debiendo 3,331.91 pesos.

De igual forma, un usuario de Edeeste, por cuya factura del 20 de abril de este año debía pagar sin el importe 3,052.58 pesos, con el subsidio estatal, que ascendió a 1,770.96 pesos, finalizó con un saldo pendiente a pago de 1,281.62.

El dirigente político del opositor partido Fuerza del Pueblo, Roberto Rosario, reveló que, de acuerdo con informaciones, la medida de incluir ambos conceptos en la factura es para plantear la eliminación del subsidio a partir de junio próximo.

"Es decir, le está anunciando (el Gobierno) de cuánto será su aumento y mientras tanto nos entretiene con el supuesto diálogo (por la crisis derivada de la guerra en Medio Oriente)", declaró Rosario.

El presidente de la República, Luis Abinader, adelantó en un discurso a la nación el pasado marzo que el país registraría presiones sobre la tarifa eléctrica, como resultado del impacto por el conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán.

Crece el fondo de estabilización

Entre enero y febrero de 2026 el Estado destinó 151.4 millones de dólares para el Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), 16.8 millones de dólares adicionales a los destinados para ese concepto en igual período del año pasado.

Solo durante el 2025, el FETE consumió 827.5 millones de dólares de los contribuyentes, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Sector deficitario

Recientemente, la agencia calificadora Fitch Rating redujo la perspectiva del país, pasándola de positiva a estable, aunque mantuvo la calificación en ´BB-´.

Sin embargo, Fitch sostuvo que la calificación de crédito soberana se ve limitada, entre otros factores, por la subvención de un sector eléctrico deficitario.

Las tres empresas públicas distribuidoras de electricidad dejaron de cobrar 181.9 millones de dólares durante el período enero-febrero, como resultado de compra de energía a los generadores por 480.8 millones de dólares, de cuyo monto facturaron 308.5 millones y recuperando por pago de los usuarios solo 298.9 millones de dólares, según el informe del MEM.