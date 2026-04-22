Fitch Rating desmejora la perspectiva de República Dominicana de positiva a estable

Vista aérea de una parte de la ciudad de Santo Domingo. ( LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE )

La calificación de crédito de la República Dominicana sufrió un revés, luego de que la agencia Fitch Ratings redujera la perspectiva del país positiva a estable, entre otras cosas, por los obstáculos que está enfrentando la economía nacional para crecer y la débil capacidad de pago de la deuda pública.

Aunque confirma la calificación en BB-, la firma basa su decisión en que en los últimos años la tasa de crecimiento ha estado por debajo de su promedio histórico, registrando una desaceleración al 2.1 % el año pasado, debido a la debilidad de sectores como construcción y manufactura.

En noviembre del 2023, Fitch Ratings elevó la perspectiva del país desde BB- estable a BB- positiva, una decisión que el Ministerio de Hacienda dominicano atribuyó a "las mejoras institucionales" logradas por el gobierno y el "manejo económico por parte de las autoridades fiscales y monetarias".

Ahora, en su reciente evaluación, publicada el pasado 15 de abril, la agencia señala que el producto interno bruto (PIB) dominicano tuvo una expansión promedio del 3.1 % entre 2023 y 2025, por debajo de la mediana del 3.9 % para las calificaciones BB y del promedio histórico del país, que ronda el 5 %.

Además, Fitch Ratings advierte sobre la débil capacidad de pago de la deuda, precisando que la carga de intereses sigue lastrando el perfil crediticio, en un contexto de ingresos relativamente bajos.

La relación entre intereses e ingresos aumentó al 21.9 % en 2025, desde el 20.7 % de 2024, la más alta entre las entidades con calificación BB y el doble de la mediana de BB, mientras que la comparación ingresos y PIB cayó al 15.8 %, desde el 16.4 % (frente a la mediana de BB del 25 %), establece el informe.

En opinión de Fitch, una nueva reforma fiscal que amplíe la base de ingresos podría ser difícil de impulsar, debido a la guerra en Irán y a que el 2027 es un año preelectoral.

La deuda pública aumentó al 49.3 % del PIB el año pasado, todavía ligeramente por debajo de la mediana del 51.6 % de BB y se prevé que aumente al 51.1 % para 2027, agrega el documento.

La calificadora afirma que el componente en moneda extranjera de la deuda representa el 67 % del total, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones cambiarias. El elevado vencimiento promedio de la deuda externa (11.6 años) ayuda a mitigar los riesgos.

Presión sobre las finanzas

El informe de la agencia adelanta que los subsidios a los combustibles aumentarán la presión fiscal.

Detalla que en marzo el Gobierno anunció la congelación de los precios de los combustibles, mayores subsidios a la energía y apoyo específico para los hogares vulnerables con el fin de limitar el impacto del aumento de los precios del petróleo en los consumidores.

Establece que desde marzo los precios de la gasolina y el diésel han subido entre un 8 % y un 10 %, muy por debajo del aumento de los precios mundiales del petróleo y que el gobierno pretende compensar parcialmente estas medidas con recortes de gastos y reasignación presupuestaria, al tiempo que busca evitar recortes en la inversión de capital que podrían obstaculizar la recuperación económica.

Sin embargo, Fitch aún prevé que estas medidas ejercerán presión sobre las finanzas públicas y ampliarán el déficit del Gobierno central al 3.8 % del PIB, desde el 3.5 % en 2025, por encima de la mediana del 3.5 % para 2026 correspondiente a la calificación BB.

Mayor inflación

La calificadora estima que el impacto en el precio del petróleo podría ejercer presión al alza sobre los precios en los próximos meses. Proyecta que, si el impacto es lo suficientemente grande, el Banco Central de la República Dominicana podría subir las tasas de interés oficiales a finales de este año.

Sostiene que las tasas de interés de dos dígitos lastraron el crecimiento en los últimos años (de 2023 al primer semestre de 2025). Estas tasas cayeron en el segundo semestre de 2025, pero ahora podrían estabilizarse o subir, augura la firma.