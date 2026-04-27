Marranzini explica nuevo concepto en la factura fue por sugerencia de organismos

El presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras (CUED), Celso Marranzini, explicó este lunes que el concepto de "importe sin subsidio" e "importe subsidiado", que fue agregado a la factura eléctrica de los clientes de las tres compañías, fue por sugerencia de los organismos multilaterales.

Marranzini confirmó que se trata de una medida de transparencia para que el cliente conozca el aporte que hace el Gobierno a su factura, asegurando que este concepto se utiliza "en muchos países".

A partir de marzo, las tres empresas distribuidoras de electricidad (EDE) incluyeron en el documento de pago el citado concepto, en el cual se visualiza cuánto pagaría el usuario sin el subsidio que aporta el Estado y el balance final que debe desembolsar por el servicio brindado.

"Es una información al cliente. Simplemente hicimos lo que la banca internacional pedía y yo creo que es bueno también desde el punto de que se sepa, cuando se habla del déficit de las distribuidoras, que hay una parte muy significativa que es un subsidio al consumidor", declaró.

Explicación déficit

El funcionario precisó que cuando se menciona el déficit de las empresas distribuidoras de electricidad, que ronda entre los 1,500 y 1,600 millones de dólares, hay que restar los recursos del Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), que asciende alrededor de los 900 millones de dólares.

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Entre enero y febrero de 2026 el Estado destinó 151.4 millones de dólares para el FETE, 16.8 millones de dólares adicionales a los destinados para ese concepto en igual período del año pasado. Solo durante el 2025, ese fondo consumió 827.5 millones de dólares de los contribuyentes, de acuerdo con los reportes del Ministerio de Energía y Minas (MEM).