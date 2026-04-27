Petróleo de Texas sube 1.98 % hasta los 96.27 dólares el barril

Los contratos del futuro del crudo sumaban 1.87 dólares con respecto al cierre del día anterior. ( FUENTE EXTERNA )

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este lunes con una subida de un 1.98 %, hasta los 96.27 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que no enviaría a ciudadanos de esa nación hacia Pakistán para las conversaciones de paz con Irán.

¿Qué declaró Donald Trump sobre las negociaciones con Irán?

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos del futuro del crudo sumaban 1.87 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El sábado Trump aseguró que representantes iraníes realizaron una nueva oferta de negociación apenas diez minutos después de que él ordenara cancelar el viaje de sus enviados especiales a Islamabad, Pakistán, para entablar diálogo con Teherán.

No obstante, el mandatario pareció indicar que estas últimas bases para negociar recién presentadas por Irán tras la cancelación del viaje de Steve Witkoff y Jared Kushner a Pakistán tampoco le satisfacen.

Ayer, aseguró que no tiene prisa por alcanzar un nuevo acuerdo con Irán, subrayando que la estrategia de presión máxima de su administración está asfixiando la economía de Teherán y ha "diezmado" su capacidad operativa.

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