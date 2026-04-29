Precios del petróleo escalan con fuerza este miércoles

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés), de referencia para la República Dominicana, escaló este miércoles por encima de los 107 dólares, mientras que el barril del Brent cerró superando los 118 dólares, impulsados por la indefinición del conflicto bélico en Medio Oriente.

El WTI cerró con una subida del 6.95 %, hasta los 106.8 dólares por barril, ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Los contratos de futuros del Texas para entrega en junio sumaron 6.9 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El precio del barril del crudo se disparó por el prolongado cierre del estrecho de Ormuz, pese al alto al fuego acordado por ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió antes en su red Truth Social que Irán "no logra ponerse de acuerdo" ni "sabe cómo firmar un acuerdo no nuclear", y urgió al país persa a "espabilar pronto", mientras las conversaciones siguen estancadas.

Precio del Brent

De igual forma, el costo del barril de petróleo Brent, para entrega en junio, subió un 6.08 % y finalizó la jornada por encima de los 118 dólares en el mercado de futuros de Londres, también impulsado por el bloqueo de la citada vía marítima.

El precio del crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó en 118.03 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense, 6.77 dólares más que al cierre de la jornada anterior, correspondiente al martes, cuando finalizó en 111.26 dólares. En esta sesión, el Brent tocó su máximo intradía desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, en los 119.76 dólares, después de haber subido más del 7.6 %.

Pese a este máximo intradía, el precio al cierre del mercado no ha logrado batir el récord al cierre desde el inicio del conflicto en Oriente Medio, establecido en 118.35 dólares el pasado 31 de marzo.

Desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, el pasado 28 de febrero, el precio del barril se ha revalorizado más del 62 %; en lo que va de año, sube cerca del 94 %.

La tensión se ha recrudecido este miércoles, cuando se cumplen 61 días del inicio de la ofensiva, después de que la República Islámica amenazara con una "acción militar sin precedentes" si Estados Unidos no cesa las intervenciones de sus buques y desbloquea Ormuz.