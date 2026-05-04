Edesur anuncia inversión de RD$669 millones para mejorar redes eléctricas en Barahona

De acuerdo con Edesur, el plan busca reducir pérdidas técnicas y no técnicas, así como mejorar la calidad del servicio eléctrico en distintas comunidades de la zona sur. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa Edesur Dominicana informó este lunes que ejecutará un programa de rehabilitación y modernización de redes eléctricas en la provincia de Barahona, con una inversión estimada en 669 millones de pesos.

De acuerdo con la distribuidora, el plan busca reducir pérdidas técnicas y no técnicas, así como mejorar la calidad del servicio eléctrico en distintas comunidades de la zona sur.

Indicó que los proyectos contemplan, en una primera fase la reconstrucción del ramal que distribuye energía desde la subestación de Vicente Noble hacia el circuito VNOB101, con una inversión aproximada de 58 millones de pesos, financiados con recursos propios de la empresa.

La segunda fase incluye la rehabilitación de redes y normalización de usuarios, con un presupuesto superior a los 10 millones de dólares, financiado a través del programa de reducción de pérdidas respaldado por el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Según la información ofrecida mediante nota de prensa, los trabajos abarcan la construcción de 53 kilómetros de redes de media tensión y 29 kilómetros de baja tensión, así como la instalación de luminarias LED, sistemas de medición y equipos de regulación de voltaje. También se prevé que se izarán 258 postes de concreto para reemplazar estructuras improvisadas y en mal estado.

Comunidades beneficiadas

Edesur dijo que estas mejoras beneficiarán a residentes en los municipios Monserrat y Tamayo, en Bahoruco, específicamente las comunidades Hato Nuevo, El Cacique, Alto de las Flores, Los Charquitos, San José La Cuaba y Villa Liberación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/04/reunion-edesur-7deacc76.jpeg Las obras fueron anunciadas durante un encuentro de ejecutivos de Edesur ante autoridades municipales y líderes comunitarios. (FUENTE EXTERNA)

En Barahona, serán impactados positivamente los clientes de los municipios El Peñón y Fundación en los sectores La Cuchilla, La Cu y Barrio Nuevo. Además, los residentes en Rincón Cayao, La Salvia y Jerusalén, en Palo Alto y Jaquimeyes.

La empresa indicó que las obras fueron anunciadas durante un encuentro de ejecutivos de Edesur ante autoridades municipales y líderes comunitarios de la zona.

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