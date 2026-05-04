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Energía y Minas y Siuben usarán datos sociales para focalizar inversiones en comunidades vulnerables

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que el uso de datos introduce un cambio en la toma de decisiones, al incorporar criterios de equidad en el desarrollo del sector

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    Energía y Minas y Siuben usarán datos sociales para focalizar inversiones en comunidades vulnerables
    De izquierda a derecha, el director del Siuben, Augusto de los Santos, y Joel Santos, ministro de Energía y Minas. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Energía y Minas y el Sistema Único de Beneficiarios acordaron articular acciones para utilizar información socioeconómica en la focalización de inversiones energéticas y mineras en comunidades vulnerables.

    La iniciativa permitirá identificar y priorizar hogares en condiciones de mayor vulnerabilidad en territorios impactados por proyectos del sector, con el objetivo de orientar políticas públicas más efectivas y reducir brechas sociales.

    El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, afirmó que el uso de datos introduce un cambio en la toma de decisiones, al incorporar criterios de equidad en el desarrollo del sector.

    Indicó que la medida busca garantizar que los proyectos energéticos y mineros generen impactos concretos en la calidad de vida de las comunidades.

    De su lado, el director del Siuben, Augusto de los Santos, señaló que el acuerdo fortalece la articulación interinstitucional y el uso de información actualizada, en momentos en que la entidad avanza en la actualización de su registro social en varias provincias, con énfasis en la región Sur.

    Intercambio de datos

    El esquema contempla el intercambio de datos, la elaboración de informes técnicos y el desarrollo de estrategias sociales en comunidades donde se ejecutan proyectos mineros o existen necesidades de electrificación, incorporando además el enfoque de género.

    Según lo acordado, el Ministerio identificará las comunidades priorizadas, mientras el Siuben aportará herramientas de análisis y cartografía para ubicar y caracterizar a los beneficiarios.

    Las autoridades indicaron que la iniciativa busca que el crecimiento del sector energético y minero se traduzca en bienestar y en la reducción de desigualdades en los territorios.

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