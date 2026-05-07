GoldQuest no se da por vencida y buscará diálogo

El área sombreada en rojo muestra la ubicación del depósito del proyecto minero Romero de la GoldQuest en San Juan. En amarillo el campamento. ( FUENTE EXTERNA )

La reacción del mercado canadiense a la decisión del Gobierno dominicano de paralizar el proyecto Romero continuó profundizándose ayer, con nuevas pérdidas para las empresas mineras vinculadas a República Dominicana y una fuerte corrección en la cotización de GoldQuest Mining Corp., principal promotora del proyecto aurífero y de cobre en San Juan.

Al cierre de la jornada de este miércoles en la Bolsa TSX Venture de Toronto, las acciones de GoldQuest cayeron hasta 0.71 dólares canadienses, lo que representa un desplome acumulado superior al 55 % respecto a los niveles en que cotizaban antes del anuncio del presidente Luis Abinader de suspender cualquier actividad minera vinculada al proyecto Romero.

La caída se produjo luego de que el mandatario anunciara el lunes la paralización inmediata del proyecto, tras las protestas realizadas el domingo en San Juan contra la iniciativa minera. El impacto en el mercado fue inmediato y reflejó el temor de los inversionistas a que la medida marque un precedente sobre el futuro de la minería metálica en República Dominicana.

Sin embargo, la reacción de GoldQuest desde Canadá deja entrever que la empresa no considera cerradas sus operaciones en San Juan ni da por terminado el proyecto Romero. Un día después del anuncio presidencial, el martes, la compañía difundió desde Vancouver, Columbia Británica, un comunicado titulado “GoldQuest Reaffirms Commitment to Responsible Development of the Romero Project”, en el que defendió la viabilidad de la iniciativa y reiteró su compromiso con un desarrollo “responsable y transparente”.

El documento estuvo dividido en dos partes: una declaración institucional de la empresa y otra correspondiente a declaraciones firmadas por Luis Santana, principal ejecutivo de GoldQuest en República Dominicana.

Manifestaciones

En la parte corporativa, la minera reconoció las recientes manifestaciones públicas contra la minería en San Juan y afirmó que el proyecto continuaba avanzando dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental y Social (ESIA), conforme a los términos establecidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y alineado con estándares internacionales de la International Finance Corporation (IFC).

La empresa también informó que trabaja junto a la Academia de Ciencias de la República Dominicana como observador independiente del proceso ambiental, con el objetivo de reforzar la transparencia y la supervisión técnica del proyecto.

“GoldQuest continuará trabajando estrechamente con las autoridades dominicanas y los actores locales para asegurar que las preocupaciones sean abordadas como parte del proceso de permisos”, señaló el comunicado corporativo, en una formulación que sugiere que la empresa mantiene la expectativa de continuar el proceso ambiental y regulatorio.

En la segunda parte del documento, Luis Santana, sostuvo que la empresa mantiene su compromiso de desarrollar Romero “en pleno cumplimiento de las regulaciones dominicanas y estándares internacionales”.

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Caída de las acciones

La reacción bursátil fue tan severa que el lunes la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá (CIRO) suspendió temporalmente la cotización de GoldQuest tras la abrupta caída de las acciones, luego de que estas llegaran a desplomarse más de un 19 % durante la sesión. Las operaciones fueron reanudadas posteriormente el martes.

La incertidumbre también golpeó a otras mineras canadienses con proyectos en República Dominicana. Precipitate Gold Corp. y Unigold Inc.

Precipitate Gold mostró ayer un leve rebote técnico luego de la caída histórica sufrida el martes.

Mantiene otros proyectos

La empresa emitió igualmente un comunicado desde Vancouver aclarando que la decisión del presidente Luis Abinader se limita exclusivamente al proyecto Romero de GoldQuest y no afecta sus permisos de exploración ni sus operaciones en República Dominicana. La minera indicó que mantiene en marcha su programa de perforación en Pueblo Grande y recordó que posee tres proyectos en el país: Juan de Herrera, en San Juan, y Pueblo Grande y Pontón, en Sánchez Ramírez.