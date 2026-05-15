Precio de algunos combustibles aumentarán entre RD$4.00 y RD$8.00

Una persona echa combustible a una motocicleta. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

Los precios de las gasolinas y los dos tipos de gasoil sufrirán aumentos de entre 4.00 y 8.00 pesos para la semana del 16 al 22 de mayo, según informó este viernes el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM).

A partir de este sábado, el galón de la gasolina premium se venderá a 331.10 pesos y el de la regular a 305.50 pesos, aumentando 8.00 y 4.00 pesos, respectivamente.

Asimismo, el gasoil óptimo se despachará a 283.10 pesos, subiendo 8.00 pesos por galón, mientras que el diésel regular se comercializará a 257.80 pesos, aumentando 4.00 pesos.

En tanto, el precio del galón de gas licuado de petróleo (GLP) y el metro cúbico del gas natural licuado continuará congelado en 137.20 pesos y 43.79 pesos, respectivamente.

El MICM indicó que el Gobierno dominicano destinó 1,435 millones de pesos en subsidios para mantener congelado el GLP y hacer un reajuste parcial en los precios de las gasolinas y gasoil.

Otros bajan

En cambio, el galón del avtur se ofertará a 299.14 pesos, bajando 5.30 pesos, mientras que el kerosene se despachará a 338.30 pesos, reduciendo 6.40 pesos por galón.

El fuel oil se venderá a 197.39 pesos, bajando 8.64 por galón y el fuel oil 1 % se despachará a 218.74 pesos, reduciendo 14.00 pesos en su precio.