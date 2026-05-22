Gobierno congela combustibles esenciales y aumenta hasta RD$7.54 a derivados de menor consumo

Un hombre echando combustible en una estación de gasolina. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó este viernes que el Gobierno dominicano destinó 1,588.5 millones de pesos en subsidios para mantener congelados los precios de los combustibles esenciales durante la semana del 23 al 29 de mayo, mientras dispuso aumentos en combustibles de menor uso masivo como el avtur, el kerosene y los distintos tipos de fuel oil.

Las gasolinas premium y regular, los gasoil regular y óptimo, así como el gas licuado de petróleo (GLP) y el gas natural, mantendrán sus precios sin variación pese a la permanencia de los altos precios internacionales del petróleo y sus derivados.

En cambio, el avtur subirá 1.03 pesos por galón; el kerosene aumentará 1.40 pesos; el fuel oil #6 incrementará 6.44 pesos y el fuel oil 1 %S aumentará hasta 7.54 pesos por galón.

Impacto del subsidio

Por cada galón de combustible, el Gobierno subsidia 21.88 pesos al gas licuado de petróleo, 58.50 pesos a la gasolina premium, 75.69 pesos a la gasolina regular, 81.03 pesos al gasoil regular y 85.48 pesos al gasoil óptimo, para evitar transferir el total de las alzas internacionales a los consumidores.

A la fecha, el Gobierno ha destinado más de 16,000 millones de pesos en subsidios a los combustibles, con el objetivo de mitigar el impacto de la crisis internacional y preservar la estabilidad de la economía nacional.

Para la semana del 23 al 29 de mayo, los combustibles se comercializarán a los siguientes precios:

Gasolina Premium se venderá a 331.10 pesos por galón; mantiene su precio.

Gasolina Regular a 305.50 pesos por galón; mantiene su precio

Gasoil Regular a 257.80 pesos por galón; mantiene su precio

Gasoil Óptimo a 283.10 pesos por galón; mantiene su precio

Avtur a 300.17 pesos por galón; sube 1.03 pesos

Kerosene a 339.70 pesos por galón; sube 1.40 pesos

Fuel Oil #6 a 203.83 pesos por galón; sube 6.44 pesos

Fuel Oil 1 %S a 226.28 pesos por galón; sube 7.54 pesos

Gas Licuado de Petróleo (GLP) a 137.20 pesos por galón; mantiene su precio

(GLP) a 137.20 pesos por galón; mantiene su precio Gas Natural a 43.97 pesos por m3; mantiene su precio.

La tasa de cambio promedio semanal es de 59.72 pesos, según las publicaciones diarias del Banco Central.