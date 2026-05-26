El petróleo repunta tras recrudecimiento de tensiones en Oriente Medio

Fotografía del 30 de abril de 2026 que muestra una refinería de petróleo en Houston (EE.UU). El aumento de la gasolina a uno de sus mayores niveles en cuatro años, debido a la guerra en Irán y el cierre del estrecho de Ormuz, amenaza con lastrar la temporada estival en EE.UU cuando se pronostica un récord de movimientos este fin de semana del Día de los Caídos, visto como el inicio no oficial del verano en el país. ( EFE )

Los precios del petróleo retomaron su tendencia alcista el martes, tras ataques estadounidenses en Irán y amenazas de Teherán que empañan los aparentes avances hacia un alto el fuego duradero en Oriente Medio.

Los precios del oro negro siguen siendo inferiores a los de finales de la semana pasada, pero las pérdidas del lunes se recortaron notablemente.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en julio, rozó los 100 dólares (99.58 dólares, +3.58% con respecto al cierre de la víspera).

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, terminó en 93.89 dólares. Esto supone una baja frente al último cierre oficial del viernes, pero un alza con relación a las transacciones del lunes, feriado en Estados Unidos.

Incidencia del conflicto

"El mercado asimila la idea de un acuerdo que está en negociación, en un contexto en el que la oferta se ha visto gravemente comprometida" en los últimos meses, aseguró Mark Malek, de Siebert Financial.

"Es poco probable que los precios bajen de los 95 dólares el barril (en el caso del Brent) mientras las dos partes no lleguen a un acuerdo, debido a la inseguridad que reina en el estrecho" de Ormuz, anticipó Gregory Brew, de Eurasia Group.

Este paso crucial para las exportaciones de hidrocarburos del Golfo sigue prácticamente bloqueado.

En caso de reapertura, "los flujos deberían recuperar entre el 30% y el 50% de su volumen anterior a la guerra en el plazo de un mes", estimó Brew

Pero si las negociaciones vuelven a fracasar, habrá que esperar un enésimo repunte de los precios, según los analistas.

"Un fracaso en este punto no nos devolverá a la casilla de salida. Nos llevará a una situación peor", consideró Malek, y señaló que las reservas mundiales de crudo, utilizadas como colchón para hacer frente a la crisis, cayeron desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

El impacto de los ataques de EE.UU.

El

tras iniciar la semana con un fuerte desplome, de más del 7 % en la víspera, y vuelve a acercarse a la barrera de los 100 dólares por barril después de que Estados Unidos lanzase "

" en el sur de Irán, en una acción que Teherán interpretó como una violación del

y que sucede en plenas negociaciones de paz entre ambos países.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que las negociaciones con Teherán "avanzan favorablemente" tras los contactos del fin de semana para desbloquear el estrecho de Ormuz, aunque advirtió en su red social Truth Social de que "solo habrá un gran acuerdo para todos o no habrá ningún acuerdo en absoluto".

"Los precios del petróleo se mostraron volátiles, ya que las tensiones en Oriente Medio y la incertidumbre en torno a las negociaciones entre Estados Unidos e Irán dominaron el ánimo del mercado", dijo este martes el director regional de Infinox, Thadeu Dos Santos, en un análisis remitido a EFE.

De acuerdo con Dos Santos, los recientes ataques de Estados Unidos a Irán han "reforzado los temores" entre los inversores sobre las posibles interrupciones del suministro y dan señales de que las negociaciones, así como la reapertura del estrecho de Ormuz, podrían llevar tiempo en resolverse.

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.